“Estén atentos”: La advertencia del subsecretario Christopher Landau, a quien llaman el “quitavisas”, sobre estas solicitudes

El Gobierno de los Estados Unidos ha desplegado una fuerte estrategia contra los abusos que tiene el sistema de asilo en ese país y las solicitudes de visa. En ese contexto, el caso de dos colombianos ha sido expuesto al mundo: el de Beto Coral, quien solicitaba asilo, pero fue recibido como un héroe por el Gobierno Petro y el de la visa de Viviana Marín, quien instigó en un video para “hacerle invivible este país a Abelardo de la Espriella”.

Gobierno Trump le quitó la visa a Viviana Marín, quien prometió hacer “invivible” el país. No podrá entrar a EE. UU.

Landau aseguró que “esperamos presentar próximamente un mecanismo para que las personas puedan denunciar el fraude de visas. Estén atentos: sin duda publicaré información al respecto. ¡Es un gran problema! El primer paso para resolver un problema es admitir que existe, algo que, extrañamente, muchas personas se niegan a hacer".

Landau publicó reciente que, tras hacer una revisión exhaustiva de las visas diplomáticas, descubrieron que muchas personas que llegaron representando a su país luego pidieron asilo.

“420 personas que ingresaron con visas diplomáticas u oficiales durante este período solicitaron asilo —clasificado como un evento I-589—, y otros dos países superaron las 200 solicitudes”, aseguró.