Walter Mercado destapó los números para hacerse millonario el 27 de agosto; traerían suerte en loterías

Walter Mercado es una de las personalidades del mundo de las energías y el horóscopo con mayor popularidad y credibilidad en la actualidad. Pese a que falleció en el año 2019, miles de personas confían en la información que comparten sus familiares y los consejos que extraen de los escritos que dejó.

Para el día jueves 27 de agosto se destaparon algunas recomendaciones junto a las cifras de la suerte, las cuales aumentarían las posibilidades de llevarse millonarios premios a través de juegos de azar como chances y loterías.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries tendrá una jornada en la que será importante cuidar tanto el cuerpo como la mente. La recomendación está enfocada en mantener una actitud positiva frente a los problemas, pues la tranquilidad podría ayudar a encontrar soluciones con mayor facilidad.

Números de suerte: 29, 5, 13.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Nuevas amistades podrían convertirse en un apoyo importante para sacar adelante proyectos que habían quedado pendientes. En el ámbito profesional, la organización del tiempo será fundamental para aprovechar las oportunidades que aparezcan.

Números de suerte: 17, 30, 2.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Aunque los consejos de amigos pueden ser valiosos, Géminis deberá confiar también en su propio criterio. La predicción recomienda evitar el exceso de opiniones externas y prestar especial atención a los asuntos relacionados con el bienestar.

Números de suerte: 41, 35, 28.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Cáncer estará más dispuesto a actuar de acuerdo con sus propios deseos, sin darle demasiada importancia a las opiniones ajenas. La jornada favorece una actitud espontánea y positiva, con mayor confianza en la propia identidad.

Números de suerte: 6, 10, 32.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Las oportunidades económicas podrían aparecer a través de nuevos negocios o asociaciones. Sin embargo, será necesario analizar cuidadosamente cualquier propuesta para evitar caer en ofertas poco convenientes o en manos de personas oportunistas.

Números de suerte: 8, 12, 5.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Virgo aparece como un signo con una energía favorable para brindar apoyo a otras personas. También podrían presentarse noticias o sorpresas relacionadas con familiares que viven lejos.

Números de suerte: 16, 9, 48.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El manejo responsable del dinero será protagonista para Libra. Aunque continuará disfrutando de aquello que le gusta, la predicción aconseja cuidar los ahorros y evitar gastos que no sean necesarios.

Números de suerte: 22, 1, 14.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

El terreno profesional podría beneficiarse de la creatividad, el arte, la música y otras actividades relacionadas con la comunicación. Además, las predicciones señalan posibilidades de crecimiento económico.

Números de suerte: 4, 31, 28.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Sagitario deberá dejar atrás obsesiones y situaciones del pasado para abrirse a nuevas experiencias. En el amor, el cambio aparece como una de las principales claves para avanzar y encontrar un camino más favorable.

Números de suerte: 45, 3, 27.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La estabilidad será una prioridad. Capricornio buscará alejarse de situaciones riesgosas y fortalecer su seguridad personal. También será un buen momento para desarrollar talentos que permanecían en segundo plano.

Números de suerte: 18, 24, 35.

El astrólogo logró acertar con varias de sus predicciones y visiones. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las predicciones invitan a Acuario a trabajar en aquellos comportamientos que pueden estar frenando su crecimiento. También será importante establecer límites y dejar atrás responsabilidades que no corresponden.

Números de suerte: 47, 15, 9.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

El ámbito profesional atraviesa una etapa de transformación. Aunque su trabajo podría ser evaluado con mayor exigencia, Piscis tendría la posibilidad de demostrar sus capacidades y recibir reconocimiento por sus talentos.

Números de suerte: 1, 34, 50.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.