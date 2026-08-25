Millonario premio para el 26 de agosto: números con los que ganaría la lotería, según Walter Mercado

El legado del astrólogo Walter Mercado sigue haciendo parte de la vida de millones de personas gracias al trabajo de su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado, pues continúa compartiendo día a día el horóscopo para cada uno de los 12 signos del zodiaco.

Para este miércoles, 26 de agosto, los astros traen oportunidades para atraer la fortuna, por lo que el vidente también dejó algunos números de la suerte.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Aries atraviesa una etapa en la que las opiniones externas no deberían determinar sus decisiones. La recomendación es concentrarse en aquello que realmente disfruta y valorar a las personas que reconocen sus capacidades.

Números de suerte: 36, 10, 27.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

El cambio aparece como uno de los principales temas para Tauro. La predicción invita a abrirse a nuevas experiencias, lugares y personas, dejando atrás algunas ideas que podrían estar limitando su crecimiento.

Números de suerte: 7, 13, 2.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La creatividad y la vitalidad estarán en primer plano. Además, un asunto relacionado con el pasado familiar podría salir a la luz y ayudar a aclarar comentarios o situaciones que permanecían sin explicación.

Números de suerte: 6, 39, 25.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El amor y las oportunidades económicas podrían aparecer relacionados. También es un momento señalado para comenzar nuevos hábitos que contribuyan al bienestar físico y emocional.

Números de suerte: 44, 3, 12.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La confianza en sus capacidades será clave para Leo. Los estudios, los viajes y las actividades artísticas aparecen favorecidos, mientras la independencia alcanzada recientemente podría ayudar a tomar mejores decisiones.

Números de suerte: 28, 3, 41.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La predicción recomienda enfocarse en pensamientos y acciones positivas. También plantea la importancia de evitar las críticas destructivas y reconocer las cualidades de quienes están alrededor.

Números de suerte: 6, 17, 39.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra deberá concentrarse en resolver asuntos personales pendientes. En el terreno sentimental, la paciencia será fundamental para permitir que algunos sentimientos vuelvan a surgir sin presiones.

Números de suerte: 8, 15, 24.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Los asuntos sentimentales cobran intensidad. Escorpio tendrá mayor iniciativa y podría experimentar cambios importantes dependiendo de la manera en que enfrente determinadas situaciones.

Números de suerte: 50, 42, 18.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La autoestima ocupa un lugar importante para Sagitario. La recomendación es no conformarse con relaciones en las que no exista reciprocidad y priorizar el cuidado personal.

Números de suerte: 11, 30, 9.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Capricornio podrá encontrar bienestar al compartir con familiares y amigos cercanos. La predicción también señala una etapa de liberación de preocupaciones y experiencias que han generado desgaste.

Números de suerte: 15, 29, 32.

El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El cuidado de la salud será una de las principales recomendaciones. La clave estará en encontrar equilibrio y evitar excesos que puedan aumentar el cansancio físico, mental o emocional.

Números de suerte: 3, 46, 13.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Piscis entra en una etapa marcada por cambios favorables. La predicción aconseja fortalecer la independencia emocional, cuidar la salud y afrontar las dificultades con mayor optimismo.

Números de suerte: 19, 30, 8.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.