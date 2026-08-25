Beyoncé donará un millón de dólares a las víctimas del terremoto en Colombia: así se repartirá la ayuda

La artista estadounidense Beyoncé anunció este 25 de agosto una donación personal de un millón de dólares destinada a las labores de socorro en Colombia.

El aporte busca atender a los damnificados por el sismo de magnitud 7.4 que impactó al país el pasado 10 de agosto, con epicentro en el departamento de Chocó, y que ha generado una compleja crisis humanitaria y de infraestructura.

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El anuncio oficial fue realizado mediante un comunicado emitido por Parkwood Entertainment, la firma de entretenimiento fundada por la cantante.

La donación de Beyoncé se destinará a apoyar las labores de recuperación tras el terremoto. Foto: WireImage for Parkwood

Según lo expresado por la entidad, los recursos económicos se canalizarán a través de organizaciones con presencia técnica y logística sobre el terreno para garantizar asistencia directa a las zonas de mayor afectación.

La estrategia priorizará la distribución de suministros alimentarios y la habilitación de soluciones de vivienda temporal. En el documento publicitado, Parkwood Entertainment señaló que los fondos se dirigirán puntualmente a entidades como Food For The Poor y World Central Kitchen, dos organizaciones de asistencia humanitaria que mantienen operaciones de respuesta activa en Colombia tras el desastre.

El foco en alimentos y vivienda responde a algunas de las necesidades más inmediatas que dejó el terremoto. La destrucción de viviendas obligó a numerosas personas a buscar refugio, mientras los daños en carreteras e infraestructura complicaron el abastecimiento en algunas de las zonas golpeadas por el temblor.

El evento sísmico ha sido catalogado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) como el de mayor magnitud en el territorio nacional en lo que va del siglo XXI. La onda se percibió con fuerza en la capital, Bogotá, así como en diversos puntos del país y en zonas fronterizas de Panamá y Venezuela.

Por su parte, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha informado de un saldo provisional de más de 331 personas fallecidas, 4.439 heridas y 240 desaparecidas. Esto se suma a severas afectaciones estructurales en redes viales, líneas energéticas y servicios de agua potable en varios municipios del occidente colombiano.

La donación de la intérprete estadounidense se suma a otros aportes internacionales. El 18 de agosto, la cantante colombiana Shakira anunció un compromiso de $ 1,25 millones de dólares en alianza con Live Nation, el Fifa Global Citizen Education Fund y la CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), recursos orientados a la reconstrucción de la infraestructura escolar en el Chocó.

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Asimismo, la organización World Central Kitchen, liderada por el chef José Andrés —y ahora receptora directa de parte de la ayuda de Beyoncé—, había destinado previamente un millón de dólares para el restablecimiento de pequeños comercios de alimentos golpeados por el sismo.

El aporte de Beyoncé se da en el marco de las iniciativas filantrópicas que la artista coordina habitualmente a través de las plataformas de Parkwood Entertainment en situaciones de desastres naturales o emergencias globales.