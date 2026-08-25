Ninguneada a Luis Díaz en la Bundesliga: fuera de absolutamente todo y ni siquiera es top 10

Bayern Múnich arrasó con los premios de la Bundesliga y sus jugadores ocuparon los primeros lugares en el listado de los mejores de la Liga de Alemania. El gigante bávaro fue el absoluto dominador con sus estrellas, pero llama la atención lo que sucedió con Luis Díaz.

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Bien se sabe que Díaz finalizó la temporada pasada siendo uno de los mejores jugadores de la Bundesliga, con el título del Bayern Múnich incluido. En sus números, se registran 15 goles marcados y 14 asistencias en 32 partidos jugados.

Los registros lo catapultan como un futbolista que marcó la diferencia, aunque en la Bundesliga no se le dio ningún reconocimiento. No solo eso: en los otros títulos obtenidos, Supercopa de Alemania y DFB Pokal, Lucho también fue titular y marcó diferencia con goles y asistencias.

Llegó el momento de saber los ganadores en los premios de la revista Kicker, donde hubo ninguneada para Lucho.

Los resultados son insólitos, tomando en cuenta que participaron 695 miembros de la Asociación Alemana de Periodistas Deportivos en las votaciones. Los especialistas ni siquiera le dieron un top 10 al volante colombiano.

Por otra parte, el delantero Harry Kane fue elegido por los periodistas deportivos alemanes como el futbolista del año 2026 en Alemania, por delante de Michael Olise. Entre los entrenadores, el galardonado fue el DT del Bayern, Vincent Kompany.

Luis Díaz, fuera del podio de los mejores

Los 695 miembros de la asociación de periodistas deportivos en Alemania podían elegir entre los jugadores de la Bundesliga, sin importar su nacionalidad, y entre los jugadores alemanes que se desempeñan en otras ligas del extranjero.

Kane, el primer inglés en obtener ese galardón, que se concede desde 1960, recibió 272 votos, por los 203 para Olise, que terminó por segundo año consecutivo en el segundo puesto. El tercer lugar fue para Denis Undav.

Harry Kane (der.) fue galardonado con la Bota de Oro; Luis Díaz (izq.) le aportó varias asistencias para que lograra la marca en Bayern Múnich. Foto: Izq: Getty Images / Der: Prensa Bayern Múnich.

La temporada para Harry Kane es fenomenal. Campeón de la Bundesliga, ganador de la Copa de Alemania, semifinalista de la Champions League y tercero del Mundial con Inglaterra. Firmó a los 32 años, en la temporada 2025/2026, la mejor campaña de su carrera con 73 goles en su haber. Las actuaciones del atacante inglés lo convierten en uno de los principales candidatos al Balón de Oro, que se entregará en Londres a finales de octubre.

¿En qué posición quedó Luis Díaz?

Lucho no quedó en el podio; tampoco aparece en el top 5 y menos entre los 10 jugadores más votados. Cerró en la casilla 13.