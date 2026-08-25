Jorge Rausch reveló por qué prefiere mujeres 20 años menores que él: “Así como las mujeres miran...”

El reconocido chef y jurado de MasterChef Celebrity, Jorge Rausch, ha vuelto a ser centro de conversación tras abordar abiertamente aspectos de su vida privada en una entrevista concedida a la emisora Bésame FM.

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Durante la conversación con el espacio Las Inexpertas, el empresario detalló su percepción sobre las relaciones sentimentales con diferencia de edad y compartió sus reflexiones acerca de la fidelidad y las rupturas de larga duración.

Jorge Rausch es una de las figuras más influyentes de la alta cocina en Colombia. Nacido en Bogotá en el seno de una familia de ascendencia judía, polaca y austriaca, inició su formación académica en Economía en la Universidad de los Andes.

No obstante, redirigió su carrera hacia las artes culinarias, consolidándose profesionalmente en Europa antes de regresar al país para fundar reconocidos establecimientos culinarios junto a su hermano Mark Rausch.

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Durante la entrevista radial, el chef fue consultado sobre la diferencia de edad en sus vínculos sentimentales más recientes. Rausch señaló que no se trata de una elección premeditada o una regla estricta, sino de dinámicas que se han presentado de forma natural.

“Uno no dice que no puede pasar de 35 años en las mujeres; las cosas van pasando, así es la vida. Así como las mujeres miran, nosotros también”, afirmó el jurado.

En intervenciones previas en espacios como su pódcast Los Andropáusicos, Rausch había mencionado que compartir con personas de menor edad le permite acceder a nuevos espacios de esparcimiento y actualizar sus rutinas diarias, como asistir a eventos de música electrónica.

Tras la finalización de un matrimonio de 22 años, evento que atribuye al desgaste propio de la costumbre y a la dificultad de mantener vivas las dinámicas de pareja, Rausch ha sostenido dos relaciones sentimentales de conocimiento público.

El chef tuvo una relación pública con Nathalie Monsalve, modelo y empresaria colombiana. Relación que se prolongó por cerca de cinco años y concluyó a finales de 2024.

Entre ambos existía una diferencia de edad de 24 años. La separación se dio en términos cordiales debido a proyectos profesionales divergentes y el traslado de ella a Estados Unidos.

Poco después de esa ruptura, conoció a Alejandra Rosales su actual pareja, con quien mantiene una diferencia de aproximadamente 22 años. Rosales es DJ profesional, periodista de Bucaramanga con más de 12 años de trayectoria y estudiante de gastronomía.

En declaraciones brindadas al programa Lo sé todo, Rosales explicó que el primer acercamiento ocurrió mediante redes sociales mientras ella residía en Alemania, destacando el trato respetuoso desde el inicio de la relación.

En la misma emisión de Bésame FM, la conversación abordó el tema de la infidelidad en las relaciones afectivas. Sobre este punto, Rausch expresó que la deslealtad no corresponde a una franja etaria ni a un género específico.

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“Yo creo en la fidelidad, definitivamente, y gran parte del problema es que las parejas no saben mantenerse vivas en el tiempo”, sostuvo el empresario, agregando que la responsabilidad en estos casos es compartida en la dinámica interpersonal.

A pesar de los cuestionamientos que suelen surgir en redes respecto a las brechas de edad en las relaciones sentimentales, tanto Rausch como las integrantes del programa han reiterado que sus decisiones se enmarcan en el respeto mutuo y el crecimiento personal compartido.