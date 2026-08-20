Pipe Bueno rompió en llanto tras las confesiones de Luisa Fernanda W sobre su lucha contra las adicciones

El cantante de música popular Pipe Bueno reaccionó conmovido a las recientes reflexiones de su prometida, la creadora de contenido Luisa Fernanda W, en relación con la crisis de pareja y de adicciones que atravesaron tras su mudanza a México.

Jhonny Rivera y su noble gesto: le dio techo en su lujosa finca a abuelitos damnificados en Pereira tras el terremoto

Ambos artistas decidieron hacer pública esta etapa vulnerable para visibilizar el impacto de la salud mental y los excesos en el entorno familiar.

Luisa Fernanda W rompe el silencio sobre su boda con Pipe Bueno. Foto: x

La conversación se hizo pública luego de la participación de Pipe Bueno en el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por el actor Juan Pablo Raba.

Durante la entrevista, el intérprete caleño relató que, tras instalarse en Ciudad de México en julio de 2025 junto a su prometida y sus dos hijos, Máximo y Domenic, enfrentó episodios severos de ansiedad y presión laboral.

Según el relato del propio artista, estas tensiones lo llevaron a evadir sus emociones a través del consumo descontrolado de alcohol y otras sustancias.

Pipe Bueno admitió que llegó a recurrir al alcohol desde las primeras horas del día para gestionar el estrés y la incertidumbre en su carrera internacional, situación que alteró de forma drástica la dinámica de su hogar.

El momento decisivo de la crisis ocurrió cuando Luisa Fernanda W tomó la decisión de trasladarse temporalmente a un hotel con sus dos hijos.

A través de sus historias de Instagram, la empresaria aclaró que durante cierto tiempo desconoció la dimensión real del consumo de su pareja dentro del hogar.

No obstante, al percatarse de la gravedad del problema, estableció límites firmes y condicionó la continuidad de la relación a la búsqueda de ayuda profesional inmediata. La creadora de contenido reconoció que atravesó un proceso de distanciamiento, pero optó por acompañar el proceso de rehabilitación al confiar en la posibilidad de reestructurar su familia.

Tras la publicación de la reflexión de Luisa Fernanda W, Pipe Bueno difundió un video en el que, al borde del llanto, expresó su gratitud hacia su prometida por el apoyo recibido durante el proceso de recuperación. “Mi amor, te amo. Te amo, te amo mil veces y muchas gracias”, manifestó el cantante, calificando a la madre de sus hijos como una “bendición” determinante para evitar la ruptura definitiva.

El intérprete confirmó que lleva varios meses sobrio gracias a un acompañamiento terapéutico constante y a un acercamiento a su fe espiritual, aspectos que define como el punto de inflexión de su vida personal.

Asimismo, hizo un llamado a sus seguidores para abordar estos temas sin juzgar, priorizando la empatía y la salud mental frente a las adicciones.

La pareja, que inició su relación en 2019 y se encuentra comprometida, se suma a un grupo creciente de figuras públicas en Colombia que deciden exponer abiertamente batallas contra la adicción y los trastornos de ansiedad.

El testimonio de Pipe Bueno en el espacio de Juan Pablo Raba subraya la importancia de visibilizar la vulnerabilidad masculina y promover la búsqueda oportuna de tratamiento profesional ante el uso de sustancias psicoactivas.