Luisa Fernanda W recibió fuerte comentario sobre Pipe Bueno y la muerte de Legarda: así reaccionó

Luisa Fernanda W se convirtió en tendencia en redes sociales luego de recibir un fuerte comentario relacionado con Pipe Bueno y la muerte de su expareja, el cantante Legarda, quien perdió la vida por una bala perdida en el año 2019. La creadora de contenido decidió responder públicamente al señalamiento y dejó claro que el asunto podría tener consecuencias legales.

Luisa Fernanda W aseguró haber recibido un mensaje de Dios tras la polémica con Pipe Bueno

La situación comenzó cuando un usuario de X publicó un comentario en el que planteó una afirmación relacionada con Pipe Bueno y el fallecimiento de Legarda. El mensaje llamó la atención de los seguidores de Luisa Fernanda W y rápidamente generó reacciones en la plataforma.

“Ustedes no han pensado en la teoría de que pudo ser Pipe Bueno en compañía con Luisa Fernanda W los que mandaron a dormir a Legarda???”, escribió.

Así respondió Luisa Fernanda W a fuerte comentario que recibió en redes sociales. Foto: TikTok: @notirumbo / X: @luisafernandaw

Ante esta situación, la influencer no pasó por alto el comentario y respondió de manera directa. “Con estas teorías nos podemos ver con un abogado. ¿Se le mide o miedo?”, escribió la creadora de contenido, dejando ver que estaba considerando tomar medidas frente a este tipo de señalamientos.

Sin embargo, horas después, el mensaje de Luisa Fernanda W dejó de aparecer en su cuenta. La eliminación de la publicación llamó la atención de varios de sus seguidores, quienes se percataron de que la respuesta ya no estaba disponible y comenzaron a preguntarle por qué había desaparecido.

Pipe Bueno reveló que estuvo a punto de separarse de Luisa Fernanda W: la influencer se fue de la casa

La creadora de contenido volvió a referirse al tema y explicó el motivo detrás de su decisión. Ante una de las preguntas que recibió, Luisa Fernanda W respondió: “Porque ya estoy hablando con un muy buen abogado!”.

Por ahora, Luisa Fernanda W no ha entregado mayores detalles sobre el caso ni sobre las acciones que estaría evaluando. El comentario original que desencadenó la controversia tampoco permanece publicado en la cuenta de X desde la que fue difundido.