“Nadie se imagina”: Luisa Fernanda W destapa la clave para mantener viva su relación con Pipe Bueno

Uno de los acontecimientos más comentados del entretenimiento colombiano durante este año ha sido el matrimonio de la influenciadora Luisa Fernanda W y el cantante de música popular Pipe Bueno. La pareja llegó al altar después de atravesar una fuerte crisis que generó una ola de reacciones a través de las redes sociales.

No obstante, pese a la lluvia de opiniones divididas que generaron las revelaciones del artista sobre sus problemas de adicción y la reacción de la creadora de contenido, ambos decidieron apostar por su relación y sellar su historia de amor con una boda celebrada a finales de octubre en la majestuosa e histórica Catedral de Sal de Zipaquirá.

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Después de la ceremonia, los recién casados emprendieron un viaje para disfrutar de su luna de miel y, precisamente durante estas vacaciones, sin sus hijos, Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al revelar la clave que les ha permitido mantener viva su relación.

Además, aseguró que este secreto fue el que fortaleció el vínculo entre ambos desde antes de convertirse en pareja, cuando fueron muy buenos amigos y compartían varios momentos llenos de carcajadas.

“Nadie se imagina el sentido del humor que tenemos Pipe y yo cuando estados juntos. Creo que esa es una de las cosas que mantiene tan viva nuestra relación”, escribió la influenciadora a través de sus historias de Instagram, acompañando su mensaje con una fotografía de los dos sonriendo durante su esperada luna de miel.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno Foto: Instagram @luisafernandaw

En su publicación, Luisa Fernanda W también recordó cuando Pipe Bueno se obsesionó con uno de los primeros videos que realizó y publicó en las plataformas digitales, asegurando que captó tanto su atención que lo podía ver hasta diez veces al día. “Y lo peor es que era uno de mis videos más random jajaja”, anotó.

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Según la creadora de contenido, a pesar del paso de los años y de que ahora comparten la experiencia de ser padres, el sentido del humor que los unió desde el principio continúa siendo una parte fundamental de su relación: “Seguimos riéndonos de las mismas bobadas y disfrutando muchísimo de estar juntos. ¡Quién iba a pensar que ahora somos esposos!”

Con este mensaje, la también empresaria dejó ver que, pese a las dificultades y los momentos complicados que han tenido que enfrentar a lo largo de su relación, ella y Pipe Bueno han logrado conservar una conexión especial que va más allá del amor de pareja, encontrado siempre la forma de fortalecer su vínculo.