Leonor Espinosa habló tras “quemarse” y revela si volverá a ser candidata: “Lo hostil no es la política, es la politiquería”

La reconocida chef colombiana Leonor Espinosa volvió a referirse públicamente a su incursión en la contienda electoral para el Congreso de la República.

Durante su participación en el podcast En Tenis, la chef internacional profundizó en las razones que la llevaron a asumir una candidatura en las elecciones de marzo de 2026 y analizó la relación entre la despensa gastronómica y la realidad social del país.

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Espinosa, quien encabezó la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá bajo el aval del Partido Liberal en diciembre de 2025, no alcanzó un escaño en las legislativas al obtener alrededor de 12.800 votos.

Pese al resultado, la chef defendió el valor del ejercicio democrático y aclaró su postura frente a las maneras del poder público.

“La política no es hostil. Lo que es hostil es la politiquería”, afirmó Espinosa al preguntarle sobre los desaciertos o riesgos de participar en el escenario público.

Durante la entrevista, la chef expuso que su interés por la política no responde a una pretensión partidista tradicional, sino a la lectura del territorio y del sistema agroalimentario colombiano. Espinosa argumentó que el acto de alimentar es, en esencia, un asunto de interés nacional y de política pública.

“Uno puede entender la cocina como un espacio político porque es una cadena de valor desde quien produce hasta quien consume. Producir comida, comercializar comida, consumir comida es un acto político. Y uno habla no de cargos de elección ni de partidos, sino del impacto social”, sostuvo la cocinera.

Espinosa expuso la problemática del hambre en el país como punto central de su preocupación, señalando que los elevados índices de inseguridad alimentaria exigen respuestas institucionales.

Argumentó que su experiencia de más de dos décadas trabajando con comunidades vulnerables y explorando la biodiversidad local le otorga un diagnóstico directo de las necesidades regionales.

Frente al resultado en las urnas de marzo de 2026, la chef reiteró que su campaña se basó en una propuesta, realizada sin las estructuras ni los recursos económicos habituales de la política tradicional. De acuerdo con sus declaraciones, los cerca de 13.000 votos obtenidos representan una base de respaldo genuino por parte de los votantes.

A las voces que calificaron su resultado como una derrota, Espinosa respondió que no considera cerrada su interacción con el debate público.

“Se queman quienes llevan años en la política tradicional y luego no vuelven a salir. Alguien como yo, que se lanza por primera vez y sin estructura política, vive algo distinto. Con estos votos lo que hice fue abrir una puerta”, indicó la chef.

Leonor Espinosa ha sido reconocida en el ámbito internacional como una de las principales promotoras de la gastronomía colombiana, distinción respaldada por galardones como el The World’s Best Female Chef en 2022.

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A través de su propuesta gastronómica y de su labor en FunLeo, ha impulsado el desarrollo rural y la integración de comunidades étnicas y campesinas a las cadenas de valor gastronómicas.

Su salto a la política electoral a finales de 2025 generó un amplio debate en sectores de la opinión pública, divididos entre quienes valoraron la llegada de liderazgos independientes desde el sector cultural y quienes cuestionaron su adhesión a las listas de partidos tradicionales.