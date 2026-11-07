“Me siento muy triste”: Verónica Orozco genera alarma por su estado de salud tras tener que parar de urgencia

La actriz y cantante colombiana Verónica Orozco encendió las alarmas de sus seguidores tras confirmarse su ausencia en la presentación del espectáculo musical Mujeres a la Plancha, programada para la ciudad de Pasto.

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Ante las inquietudes sobre su estado de salud, la propia artista reapareció en sus redes sociales oficiales para aclarar el motivo médico que la obligó a suspender temporalmente sus actividades laborales.

La situación se dio a conocer inicialmente a través de un comunicado emitido por la organización del show Mujeres a la Plancha.

En el documento distribuido a los asistentes y medios de comunicación, el equipo de producción informó que, debido a una situación de salud imprevista, la artista bogotana no podría subir al escenario junto a sus compañeras de elenco en Pasto.

“Con mucha tristeza les contamos que, por una situación de salud imprevista, nuestra querida Verónica Orozco no podrá acompañarnos hoy. Lo que más nos importa ahora es su bienestar”, expresó la organización en la nota oficial.

Pese a la ausencia de la intérprete, la producción confirmó que la función continuaría en pie con el resto del elenco y envió un mensaje de rápida recuperación a Orozco.

Horas después del anuncio de la producción, la actriz reapareció en sus historias de Instagram para llevar tranquilidad a su comunidad de seguidores y especificar la causal médica.

Según explicó la artista, fue diagnosticada con un virus respiratorio agudo, condición por la cual el personal médico le prescribió reposo absoluto de urgencia y le prohibió realizar desplazamientos aéreos o terrestres.

En las imágenes compartidas en su cuenta personal, se observa a Orozco guardando reposo junto a medicamentos recetados y su mascota.

“Me siento muy triste”, manifestó la cantante al referirse al tema y la imposibilidad de viajar a Pasto para encontrarse con el público de esa región. La orden médica establece una pausa de varios días mientras avanza el cuadro de recuperación.

Actualmente, Verónica Orozco se desempeña como una de las participantes destacadas de la nueva temporada de MasterChef Celebrity Colombia.

En el más reciente capitulo, la actriz enfrentó un difícil momento mientras preparaba sus milhojas con las tapas del pan bimbo, pues era reto creativo que tenía como objetivo usar estos ingredientes.

Mientras hacía el culi de frutos rojos, el cual agregó caliente en la licuadora por la temperatura se estalló y se desperdició parte de su preparación. Orozco quedó en shock hasta que recibió ayuda de Claudia Bahamón.

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Cuando estuvo en el atril, la actriz le confesó a los jurados que la situación le genero gran frustración hasta el punto de llorar, lo desafortunadamente se vio reflejado en su plato.

Con una sólida trayectoria en la televisión y el teatro musical colombiano, la artista permanece bajo estricto tratamiento médico a la espera de su evolución para poder reintegrarse al montaje de Mujeres a la Plancha.