Alina Lozano arremetió contra Jim Velásquez tras su separación y confesó lo mal que la pasó: “Tengo mucha rabia”

La relación entre la actriz Alina Lozano y el creador de contenido Jim Velásquez continúa siendo motivo de conversación en redes.

Luego de que Velásquez afirmara en sus redes que la relación no había tenido un soporte legal y que la ceremonia solo fue simbólica, Lozano habló en una entrevista al periodista de entretenimiento Carlos Ochoa para dar su punto sobre lo sucedido, y también contó detalles importantes sobre lo que vivió en la relación.

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Uno de los puntos centrales de la controversia gira en torno al matrimonio. Según la versión expuesta por Jim Velásquez, la pareja no firmó un acta legal, razón por la cual no requirieron adelantar un trámite formal de divorcio tras confirmarse su separación en 2026.

Sin embargo, en la conversación con Carlos Ochoa, Alina Lozano habló del significado que tuvo la ceremonia para ella y desmintió los rumores sobre el cura que ofició su matrimonio:

“Él está utilizando las frases gancho virales para que la gente llegue y después desenvolver el tema y terminar diciendo que fue algo simbólico, que fue una bendición, lo cual es cierto. Pero lo del cura, que no lo está diciendo él, sino mucha gente, de que era actor… ¿Cuál actor? El cura era cura de verdad”, aseguró la actriz.

Lozano enfatizó que, aunque no existe ningun documento civil, para ella la unión realizada en Cartagena representó su verdadero matrimonio.

“Para mí el matrimonio real, verdadero, desde mi corazón, el que yo quería, fue el de Cartagena. Yo lo quería así”, explicó, señalando que la segunda celebración —un evento masivo con creadores de contenido e invitados del medio digital que la actriz no conocía— respondió más a un gusto de su expareja para generar contenido en redes sociales.

La actriz aclaró los rumores acerca de que supuestamente mantiene a su pareja. Foto: Instagram: @lozanoalina

Durante la entrevista, la actriz de Pedro el escamoso manifestó su descontento por el manejo que se le dio a la monetización del contenido digital derivado de la boda.

“Él organizó su grupo poderoso porque tiene mucha gente que conoce y sabe mucho. Yo me quedé completamente desamparada por él (…). El resultado es la suma millonaria que él ganó y la suma de chiste que yo me gané. Me dolió no por el dinero en sí, sino porque éramos una pareja y esperaba un gesto de equilibrio”, expresó la actriz.

Asimismo, la intérprete aclaró que, contrario a lo que la gente pensaba, Velásquez era quien manejaba mayores ingresos gracias a su presencia en redes. “El de la plata era él, no yo. Me me parecía injusto que dijeran que Jim me sacaba la pensión”, añadió.

La relación de Alina Lozano y Jim Velásquez comenzó en 2022 y estuvo marcada desde el comienzo por comentarios alrededor de su diferencia de edad, cercana a los 30 años. La pareja confirmó su separación durante 2026, después de participar en el reality Apostarías por mí.

Uno de los momentos más complejos del testimonio de Alina Lozano se dio cuando relató que el conflicto escaló al punto en que Velásquez le manifestó sentirse como su “empleado”.

Tras ese episodio, Lozano confesó haber atravesado un profundo duelo emocional

“Yo estaba muy mal, no paraba de llorar… cuando de pronto él aparece en un video con la visa de México, en México. Ahí yo paré de llorar porque me di cuenta de que él simplemente me dio la patadita de la buena suerte”, dijo la actriz.

Lozano también comentó que se sentía utilizada por el creador de contenido: “Yo estaba entusiasmada como una boba… mientras él estaba desapareciéndome de su vida, incluso laboral y emocionalmente. Por eso hoy lo digo abiertamente: tengo mucha rabia”, concluyó.