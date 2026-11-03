Bayern Múnich respira en Champions League y sin Luis Díaz: golpe al Atlético de Madrid

Este miércoles, 3 de noviembre de 2026, Bayern Múnich venció 2-0 al Atlético de Madrid en la capital de España. Fue por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League.

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Sin Luis Díaz, Ismael Saibari, Serge Gnabry ni Jamal Musiala, siendo estos sus bajas principales por lesión, Bayern obtuvo tres puntos de oro ante Atlético de Madrid. Además, el técnico bávaro, Vincent Kompany, sigue en recuperación tras ser diagnosticado con una irritación meníngea.

Los goles con los que Bayern Múnich venció a Atlético de Madrid

En el primer tiempo, ni Atlético de Madrid ni Bayern Múnich se pudieron sacar ventaja. Aunque hubo llegadas importantes por parte de ambos equipos, se acabaron marchando al descanso con un 0-0 en el marcador.

Sin embargo, y como se divisaba en el descanso, el segundo tiempo rompió la paridad. Fue sobre los 54′, apenas nueve minutos después de la reanudación, que Bayern Múnich pegó primero.

Un verdadero enredo en la defensa del Atlético de Madrid hizo que Lennart Karl, la joven estrella del Bayern Múnich, anotara el 1-0 en el marcador y desatara la fiesta en el Metropolitano de Madrid.

¡PEGARON LOS BÁVAROS EN EL ARRANQUE DEL ST! Lennart Karl aprovechó el error en el fondo del Atlético de Madrid, la pinchó ante la salida de Oblak y marcó el primero del Bayern Munich. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/kdmwMpey61 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026

20 minutos después, sobre los 74′, Konrad Laimer le rompió el arco al portero colchonero, Jan Oblak, con un brutal remate al arco, imposible de atajar. Fue el 2-0 definitivo que le dio los tres puntos al Bayern Múnich.

¡LE ROMPIÓ EL ARCO! Laimer recibió la asistencia de Harry Kane y sacó un fierrazo infernal para marcar el segundo gol del Bayern Munich vs. Atlético de Madrid. 📺 Toda la #UCL por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/0TLcnqjlfz — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2026

Aunque Atlético de Madrid trató de reaccionar después, no tuvo efectividad. Incluso, al Bayern se le vio encima del área colchonera, tratando de ampliar el marcador a favor, aunque sin éxito.

Así queda Bayern Múnich en la tabla de posiciones de Champions League

Bayern Múnich sube al octavo puesto, parcialmente, con ocho puntos en cuatro partidos. Sin embargo, podría ser desplazado por una gran lista de equipos que tienen un partido menos, como Arsenal, Como y Manchester City.

Datos generales del partido Bayern Múnich vs. Atlético de Madrid

Marcador final : Atlético de Madrid 0 - 2 Bayern Múnich

: Atlético de Madrid 0 - 2 Bayern Múnich Estadio : Riyadh Air Metropolitano

: Riyadh Air Metropolitano Fecha : 3 de noviembre de 2026 (cuarta fecha de la fase de liga en Champions League)

: 3 de noviembre de 2026 (cuarta fecha de la fase de liga en Champions League) Alineaciones:

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Hancko, Marc Pubill, Grimaldo, Le Normand; Barrios, Baena, Giuliano; Sorloth, Julián Álvarez. DT: Diego Simeone

Bayern München: Neuer; Upamecano, Tah, Stanisic, Laimer; Kimmich, Bischof, Olise, Lennart Karl, Davies; Harry Kane. DT: Aaron Danks (Vincent Kompany).