Lamine Yamal y Raphinha condenan al Aston Villa en la Champions League: Barcelona presiona al PSG

Una genialidad de Lamine Yamal y el olfato goleador de Raphinha le bastaron al FC Barcelona para concretar un 3-0 al Aston Villa, en el partido válido por la cuarta fecha de la Champions League, en medio de un diluvio en la ciudad catalana.

Padre de Lamine Yamal deja preocupante mensaje y despierta dudas: “Necesito ayuda”

Milagro en Old Trafford: Manchester United le remontó a la Roma en Champions League y respira en medio de la crisis

Esta nueva goleada, unida al 6-1 del sábado pasado ante el Alavés, hace olvidar los tropiezos previos contra rivales directos: PSG (4-2) en la máxima competición europea y ante el Real Madrid en El Clásico de LaLiga (2-1).

Un gol de bella factura de Lamine Yamal (7′) y un doblete del brasileño Raphinha (52′, 64′), unidos a un par de buenas intervenciones del arquero Joan García, dieron al conjunto culé su tercera victoria en Champions League para ser el principal perseguidor del PSG, líder invicto con 12 unidades.

De esta manera, el conjunto culé pasa a ocupar el segundo puesto provisional en la tabla de la liga de Champions League con 9 puntos y gana la posición por diferencia de gol con otros europeos como Liverpool, su más reciente rival Aston Villa, Sporting Lisboa, Real Madrid y Betis (faltan por jugar). Bayern Múnich sigue en la lista con 8 unidades.

Lamine Yamal y Raphinha, figuras del Barcelona Foto: Getty Images

Aston Villa, que llegó al feudo azulgrana con pleno de victorias en Champions League, pese a sufrir un revés en Cataluña, se mantiene en el Top 3 de la tabla de posiciones, en la que presenta unos guarismos más positivos que en la Premier League, donde ocupa el noveno puesto.

La tabla de la Champions League con Barcelona segundo

No obstante, luego de haber vencido al Brujas de Bélgica, Fenerbahçe de Turquía y Viking de Noruega, el vigente campeón de Europa League se estrelló en su primer duelo ante un rival de máxima exigencia que midió a dónde está parado pensando en sus prioridades en la temporada.

Por su parte, Bayern Múnich se llevó los tres puntos de Madrid al derrotar 2-0 al Atlético en el estadio Metropolitano. Lennart Karl y Konrad Laimer marcaron los goles del equipo alemán, que consiguió una victoria de peso ante uno de los rivales más exigentes del torneo. El resultado ratificó el buen momento del conjunto dirigido por Vincent Kompany.

En otros resultados del día, Manchester United remontó una desventaja de dos goles para vencer 3-2 a la Roma. Inter derrotó 3-0 al Feyenoord, Galatasaray superó 2-0 al Stuttgart y LASK goleó 4-0 al Slovan Bratislava. Bodø/Glimt y Lille igualaron sin goles.