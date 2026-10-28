Este miércoles, 28 de octubre de 2026, un mensaje del padre de Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, despertó dudas entre sus seguidores en redes sociales. El marroquí, de 34 años, pidió ayuda por medio de un post.

El incómodo momento de Lamine Yamal con Thierry Henry que vaticinó su derrota en el Balón de Oro

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“Hola, buenos días a toda la familia blaugrana, necesito ayuda como persona y ser humano”, escribió Nasraoui, en una foto de él junto al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta.

Nasraoui desactivó los comentarios de la publicación, pero los medios en España empezaron a seguir de cerca lo que estaría pasando con el padre de la estrella blaugrana y La Roja, Lamine Yamal.

Cabe recordar que Nasraoui se ha visto envuelto en polémicas a lo largo de su vida. Su exposición pública, por ser el padre de uno de los mejores jugadores del mundo, lo ha llevado a estar en el ojo del huracán.

El altercado que le achacan a Mounir Nasraoui hace poco

Después de su post pidiendo ayuda, Nasraoui no volvió a pronunciarse al respecto. Todo lo que se maneja son hipótesis de lo que le estaría pasando al padre de Lamine y los medios en Barcelona entregaron detalles.

Sport, por ejemplo, reseñó que Nasraoui se habría visto envuelto en un supuesto incidente en el aeropuerto de Barcelona, antes de viajar a la gala del Balón de Oro 2026, que se desarrolló en Londres el pasado 26 de octubre.

“Según los testimonios difundidos en redes sociales, el incidente se habría producido en una cafetería de la terminal, después de una discusión con una trabajadora del establecimiento por la ubicación de una chaqueta. La disputa habría aumentado de tono y, siempre según esas versiones, habría requerido la intervención de la Guardia Civil”, escribió el medio referenciado.

Mundo Deportivo también maneja como hipótesis el supuesto altercado en el aeropuerto: “El motivo de esta inesperada petición continúa siendo una incógnita. Sin embargo, su aparición en redes se produce poco después de que circularan noticias sobre un supuesto enfrentamiento de Nasraoui con una trabajadora del aeropuerto de Barcelona”.