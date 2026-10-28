Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas de la televisión colombiana. A lo largo de su carrera, la vallecaucana ha participado en distintos proyectos de entretenimiento que le han permitido mantenerse vigente y construir una relación cercana con el público.

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Aunque procura conservar parte de su intimidad lejos de las cámaras, en varias ocasiones ha compartido detalles de su vida personal con sus seguidores. A través de las redes sociales y otros espacios, la presentadora ha dado a conocer experiencias y momentos significativos que han despertado el interés de quienes siguen su trayectoria profesional y personal.

Recientemente, Carolina Cruz estuvo como invitada en Todo pasa, donde charló con Lili Bechara, quien abordó distintos aspectos de su realidad y su vida personal. La celebridad no dudó en hablar desde su experiencia, revelando un detalle que pocos sabían.

De acuerdo con lo que se observó, la presentadora de Día a día mencionó que en el pasado fue traicionada sentimentalmente por sus exnovios, al punto de perdonar esas situaciones. Cuando le preguntaron si esto lo permitiría en el presente, la famosa fue clara en que no.

Lo particular del inicio de su respuesta fue que Cruz aprovechó y aclaró que no estaba hablando de Lincoln Palomeque, ya que sabía que las personas solían relacionarlo con sus anécdotas y declaraciones.

“Cuando estuve muy pequeñita, mi primer novio me puso muchos cachos, muchos cachos, me fue muy infiel. Otro novio que tuve después también, del cual me enamoré muchísimo, me fue infiel… Creo que una infidelidad no la perdonaría y mucho menos ahora. Digamos que a mis 17 y a los 24 años en ese momento lo perdoné y perfecto, y seguramente eso me llevó a lo que soy hoy en día, pero perdonar una infidelidad no lo haría. No está dentro de mis planes”, comentó.

Al hablar de su manera de ser, la famosa apuntó que había cosas que no permitiría y tampoco cambiaría, precisamente por los procesos personales que había llevado a lo largo de su vida.

“Que no me permitan ser en esencia como soy, no lo haría, no me ha pasado, pero creo que eso no lo negociaría porque yo creo que uno tiene que estar con una persona que te deje ser tú en todo momento. Si tú estás con alguien y tienes que actuar diferente para que le parezcas chévere a esa persona, pues me parece que ahí no pasa nada”, aseguró.

De igual manera, se refirió a sus rutinas y actividades, centrándose en la libertad de estar con sus amigas y familiares, además del tiempo que dedicaba a ciertas cosas que la apasionaban.

“No negociaría mis planes con mis amigas, con mi familia, el tiempo con mis hijos; creo que no es negociable. Hay cosas en mi vida que tengo muy claras porque son mis momentos de paz, de disfrutar, mis momentos de ser mujer, de descansar, de estar tranquila, de merecimiento. No me ha pasado peor, no lo negociaría”, concluyó, con respecto a qué no aceptaría en una relación.