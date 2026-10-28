Toman importante decisión sobre concierto de Los Tigres del Norte en Bogotá: Sencia se pronuncia

Por medio de un comunicado oficial, Sencia anunció una importante decisión sobre concierto de Los Tigres del Norte en Bogotá, un show que estaba previsto para celebrarse el próximo sábado 7 de noviembre de 2026 en el estadio El Campín.

Según informó la entidad encargada de la administración del escenario deportivo, el show tendrá lugar tres meses después de la fecha anunciada originalmente, ya que fue reprogramado para el 6 de febrero de 2027.

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“Los Tigres del Norte, cuyo concierto estaba previsto para el sábado 7 de noviembre, se presentarán el sábado 6 de febrero de 2027 en el Estadio Nemesio Camacho”, confirmaron en el comunicado.

Sobre la razón detrás de esta decisión, Sencia explicó que se debe a algunos ajustes en la programación del estadio El Campín, con el objetivo de garantizar el calendario del fútbol profesional colombiano y reforzar el cuidado de la grama.

“Como resultado de un trabajo conjunto entre Sencia, los clubes deportivos, las autoridades competentes, los promotores de espectáculos y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), se define la programación del Estado Nemesio Camacho para noviembre”, apuntaron en la publicación.

La noticia se conoce en medio de las decisiones que se han tomado alrededor de la programación de espectáculos en este escenario deportivo, luego de las dificultades registradas con el estado de la gramilla y las preocupaciones por garantizar condiciones adecuadas para los partidos de fútbol profesional.

Además, como parte de esta reorganización, la entidad también informó que el Megaland 2026, inicialmente programado para el 20 de noviembre, se desarrollará el 19 de noviembre en Vive Claro.

“Durante noviembre, el Estadio Nemesio Camacho acogerá los encuentros del Fútbol Profesional Colombiano, de acuerdo con la programación que establezcan las autoridades deportivas. En este contexto, Sencia y los promotores de los espectáculos previstos para ese mes han trabajado conjuntamente y concretado alternativas para su realización”, agregaron.

¿Qué pasará con las boletas y otras novedades de los eventos?

De acuerdo con la información entregada por Sencia, tras dar a conocer esta reprogramación de conciertos en Bogotá, cada promotor será el encargado de informar a través de sus canales oficiales los detalles correspondientes al evento, así como las condiciones aplicables a las boletas adquiridas por los seguidores de cada evento.

Teniendo en cuenta esto, la recomendación para las personas que ya compraron sus boletas es mantenerse atentas a los comunicados oficiales y a las publicaciones que se realicen a través de las redes sociales de los organizadores oficiales de cada evento.