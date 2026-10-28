El Horóscopo Negro dio a conocer un nuevo listado de predicciones astrológicas dirigido a los doce signos del zodiaco, con las interpretaciones y recomendaciones correspondientes a este miércoles 28 de octubre de 2026.

A través de sus pronósticos, los seguidores de la astrología podrán conocer qué les deparan los astros en diferentes aspectos de su vida, como el amor, el trabajo, las relaciones personales y las decisiones que podrían marcar el rumbo de su jornada.

¿Qué es el horóscopo negro y qué lo diferencia de los demás?

Además, estas orientaciones ofrecen una perspectiva sobre los posibles desafíos, las oportunidades y las situaciones que cada signo podría enfrentar durante el día, invitando a reflexionar sobre sus emociones, prioridades y proyectos personales.

Aries

Es momento de enfrentarse a las emociones. Es posible que llegue un pago, un movimiento en la cuenta bancaria, algo que será de gran ayuda para organizarse mejor. Pero ojo, no todo tiene que ver con el dinero.

Tauro

Se siente una liberación emocional después de mucho tiempo cargado de preocupaciones. Llega ese rayito de luz que tanto se necesitaba en medio de la tormenta. Se acercan buenas noticias para Tauro.

Géminis

No es momento de tomar una decisión apresurada. Durante esta jornada la calma será la mejor aliada para bajar las revoluciones y cuidar el cuerpo y la mente. De hecho, se recomienda tomar un descanso más largo del habitual.

Cáncer

Aunque ciertas decisiones hayan dolido, eran necesarias y se empiezan a notar sus beneficios. Se aconseja dejar de preocuparse por lo que sienten los demás para enfocarse en sí mismo. Hay momento en los que hay que elegirse primero, aunque eso signifique decepcionar a alguien.

Leo

Estos días no hay buen humor para aguantar las bromas de nadie. No hay que tener miedo de defenderse, de hablar alto y claro y de poner a cada uno en su sitio cuando haga falta. Cada vez hay más claridad de dónde se quiere estar sin necesidad de pisar a nadie.

Astrological wheel projection, choose a zodiac sign Foto: Getty Images/iStockphoto

Virgo

Es momento de dar ese paso que causaba tanto miedo. Algo que lleva meses esperándose empieza a aclararse y quizás por fin es tiempo de atreverse e intentarlo. Se aconseja salir un poco del ambiente habitual.

Libra

Se debe cambiar el chip sobre lo que significan los cambios y confían un poco más en la intuición. Se aconseja cuidarse porque mucha tensión acumulada en el cuerpo y pueden presentarse dificultades.

Escorpio

Cada pequeño logro merece ser celebrado. Este día puede ser el inicio de una excelente temporada en el amor. Hay sentimientos que se han tratado de disimular y conversaciones que se han aplazado, pero esto ya no puede seguir pasando.

Sagitario

Hay alguien que hace tiempo está intentando manipular y llega el momento de abrir los ojos. La prioridad no es cumplir las expectativas de nadie y, aunque al descubrirlo se puede sentir mucha ira, todo se irá solucionando con el paso de los días.

Capricornio

Ojo, imaginar escenarios que realmente no existen puede causar dolor, problemas, dudas y sentimientos negativos innecesarios. Se aconseja ser un poco más realista y menos negativo con todo.

Acuario

Es momento de hacer lo que el cuerpo pide, lo que despierta ilusión y genera tranquilidad. Ojo, puede aparecer alguien con ideas diferentes y esto no tiene por qué poner en duda los planes que se tienen.

Piscis

No hay que esperar mucho tiempo para hacer lo que se desea. Se aconseja empezar por algo pequeño, pero dar ese primer paso ya. Es necesario encontrar el equilibrio y dejar de exigirse tanto.