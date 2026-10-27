Horóscopo hoy: Nana Calistar reveló este martes 27 de octubre lo que el futuro le depara a los signos

Este martes 27 de octubre, Nana Calistar, la famosa astróloga mexicana, entregó los vaticinios para cada una de las casas astrales y de esta forma, las personas pueden consultarlo para tener una guía o un acercamiento a la forma en la que se puede desarrollar su día.
Además de Nana, hay más personas que están inmersas en este mundo de la astrología, pero ella destaca en el ámbito digital por la forma tan directa y sin filtro de hablar de cambios, advertencias y más.
Horóscopo de este martes, 27 de octubre de 2026, según Nana Calistar
- Aries
“Una persona sincera podría sorprenderte, aunque no sea como la imaginabas. Date tiempo para conocerla y no confundas una noche sabrosa con una promesa de amor. Descansa más y presta atención a lo que necesitas en el trabajo”.
- Tauro
“Una reunión o un viaje podrían acercarte a nuevas amistades. Si tienes pareja, hablen de lo que les gustaría probar para salir de la rutina. Antes de emprender con alguien, dejen claras las cuentas y los acuerdos”.
TAURO – 27 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 27, 2026
Una reunión o un viaje podrían acercarte a nuevas amistades. Si tienes pareja, hablen de lo que les gustaría probar para salir de la rutina. Antes de emprender con alguien, dejen claras las cuentas y los acuerdos …VER MAS:https://t.co/sLcpIfeaJn
- Géminis
“Alguien podría buscarte por redes sociales, pero no entregues dinero ni datos personales por unas palabras bonitas. Escucha los consejos que te sirvan y sigue adelante con tus planes. También mereces tiempo para ti”.
- Cáncer
“Si tienes dudas sobre alguien que quieres, pregunta antes de imaginar lo peor. Podrías conocer en persona a alguien de redes: elige un lugar público y avisa dónde estarás. En el amor, aclara qué busca cada quien y cuida tu bienestar”.
CÁNCER – 27 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 27, 2026
Si tienes dudas sobre alguien que quieres, pregunta antes de imaginar lo peor. Podrías conocer en persona a alguien de redes: elige un lugar público y avisa dónde estarás. En el amor, aclara qué busca cada quien y cuida tu bienestar …VER…
- Leo
“Dos amistades podrían verte con otros ojos. Si alguien te gusta, date la oportunidad de conocerle; si no, habla claro y evita falsas ilusiones. En pareja, busquen tiempo para conversar y no permitan que los malos entendidos les arruinen el día”.
- Virgo
“Bájale dos rayitas al mal humor y evita desquitarte con quienes te quieren. Si alguien del pasado te busca, piensa bien qué esperas antes de volver. Una decisión importante necesita calma y buenos consejos; no te dejes presionar”.
VIRGO – 27 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 27, 2026
Bájale dos rayitas al mal humor y evita desquitarte con quienes te quieren. Si alguien del pasado te busca, piensa bien qué esperas antes de volver. Una decisión importante necesita calma y buenos consejos; no te dejes presionar …VER…
- Libra
“Podrías enterarte de chismes familiares, pero no permitas que decidan por ti. En el amor, pregunta antes de imaginar lo peor y habla con sinceridad. Aléjate de quien te presiona para hacer cosas que no quieres”.
- Escorpio
“Date tiempo para sanar una decepción antes de comenzar algo por compromiso. Alguien del pasado podría buscarte, pero aclara qué quiere cada quien. Si tienes una meta atrasada, deja de castigarte y empieza con un paso concreto”.
ESCORPIÓN – 27 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 27, 2026
Date tiempo para sanar una decepción antes de comenzar algo por compromiso. Alguien del pasado podría buscarte, pero aclara qué quiere cada quien. Si tienes una meta atrasada, deja de castigarte y empieza con un paso concreto …VER…
- Sagitario
“Si llega un dinero extra, revisa tus deudas antes de gastarlo. Una amistad podría mostrarte interés: si no sientes lo mismo, habla claro. En el amor hay ganas de disfrutar, pero no caigas en la locura”.
- Capricornio
“No te metas en pleitos ajenos ni lleves chismes de un lado a otro. Date tiempo para descansar y convivir con tu familia. En el trabajo, organiza los pendientes y pide apoyo si la carga es demasiada”.
CAPRICORNIO – 27 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 27, 2026
No te metas en pleitos ajenos ni lleves chismes de un lado a otro. Date tiempo para descansar y convivir con tu familia. En el trabajo, organiza los pendientes y pide apoyo si la carga es demasiada …VER MAS;https://t.co/9FoP9M9dgW
- Acuario
“Anímate a decir lo que sientes, pero no te quedes esperando a quien solo te busca cuando se le antoja. Si hay celos o comentarios que afectan tu relación, habla con calma. Un cambio pequeño puede ayudarte a avanzar en una meta”.
- Piscis
“No permitas que las opiniones ajenas decidan el rumbo de tu vida. Si sientes que en una relación solo tú das y das, habla de lo que necesitas. También es válido decir que no puedes ayudar cuando tus propios pendientes te esperan”.
PISCIS – 27 DE OCTUBRE DE 2026— Nana Calistar (@NanaCalistar) October 27, 2026
No permitas que las opiniones ajenas decidan el rumbo de tu vida. Si sientes que en una relación solo tú das y das, habla de lo que necesitas. También es válido decir que no puedes ayudar cuando tus propios pendientes te esperan …VER…