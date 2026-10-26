“Decidí seguir con vida”: el doloroso testimonio de Kimberly Reyes tras años alejada de la televisión

La actriz barranquillera Kimberly Reyes compartió abiertamente un testimonio en sus redes en el que explicó las causas que la llevaron a reducir sensiblemente su presencia pública en los últimos años.

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A través de un video difundido en TikTok, la intérprete desmintió los rumores que atribuían su ausencia a una pérdida de vigencia o a la falta de interés por parte de las productoras. Señaló que su alejamiento respondió a un severo cuadro de depresión provocado por el ciberacoso.

De acuerdo con las declaraciones de la propia artista en sus redes, el deterioro de su bienestar emocional coincidió con una etapa de alta exposición mediática, en la que comenzó a recibir numerosos mensajes críticos enfocados en los cambios de su rostro y cuerpo, así como en los procedimientos estéticos que se había realizado anteriormente.

Reyes explicó que la presión ejercida en redes transformó el espacio en un ambiente hostil. “Llegó un punto en el que entendí que la mejor forma de protegerme era desaparecer”, afirmó en su mensaje.

Asimismo, expresó el impacto que estos señalamientos tuvieron sobre su entorno cercano: “Para mí fue muy duro ver que un espacio que en algún momento me dio seguridad (...) se convirtiera en titulares que son duros, devastadores, que no solamente me afectaban a mí, afectaban a mi familia”.

La actriz reconoció que la combinación de la depresión que atravesaba y la desaprobación en redes sociales mermó progresivamente su confianza, al punto de generarle miedo de ponerse frente a una cámara.

Tras una etapa centrada en su recuperación emocional y su proceso terapéutico, Kimberly Reyes manifestó su intención de retomar gradualmente su actividad en redes y medios de entretenimiento.

Aunque reconoció que continúa experimentando ciertas reservas al exponerse nuevamente, argumentó que busca recuperar la autonomía sobre sus decisiones laborales y personales.

“Hablarle a la cámara se volvió cada vez más difícil, aún lo es”, sostuvo en la pieza audiovisual, agregando que decidió confrontar sus temores para evitar que las opiniones de terceros determinen su desarrollo personal.

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De cara a sus próximos proyectos profesionales, la intérprete contempla dar continuidad a la reactivación de su participación en producciones audiovisuales, un proceso que ha iniciado de forma gradual tras años de distanciamiento voluntario de los escenarios.

Finalmente, la artista dedicó unas palabras de fortaleza a aquellos usuarios que afrontan situaciones similares de violencia digital o afectaciones a la salud mental, y destacó la importancia de buscar respaldo profesional frente al acoso en línea.