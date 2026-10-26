Sale a la luz video de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, horas antes del grave accidente

Un grave accidente ocurrido en el departamento del Cesar dejó dos músicos fallecidos y varias personas heridas, entre ellas Kbeto Zuleta, hijo del cantante vallenato Poncho Zuleta. El siniestro se registró cuando el bus en el que viajaban integrantes y trabajadores de su agrupación cayó al río Ariguaní, en jurisdicción de Bosconia.

Mánager de la agrupación musical del hijo de Poncho Zuleta se pronunció tras aparatoso accidente en Magdalena: “Eran mi familia”

Este hecho dejó sin palabras a cientos de personas, luego de que se revelara un inesperado video de lo que pasó horas antes del suceso.

Según la publicación Kbeto Zuleta estaba en una presentación con Elder Dayán, disfrutando de su público y su música, sin imaginar lo que ocurriría horas después. Ambos cantantes se gozaron su interpretación, plasmando la buena energía laboral que había entre ellos.

Los músicos los acompañan y se nota la felicidad en el show, al punto de que se desearon larga vida como representantes del género vallenato.

¿Qué se sabe del accidente del hijo de Poncho Zuleta?

El hecho tuvo lugar en el puente ubicado sobre este afluente, en la vía que comunica a ese municipio con El Difícil, Magdalena. De acuerdo con los primeros reportes, el vehículo habría chocado contra las barreras de protección antes de caer al agua, donde quedó parcialmente sumergido. Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las causas del accidente.

En medio de la preocupación por lo ocurrido, el medio regional El Pilón publicó información relacionada con el estado de salud de Kbeto Zuleta, cuyo nombre también ha sido motivo de inquietud tras conocerse la emergencia.

Según el reporte periodístico, fuentes médicas señalaron que el artista permanecía en una unidad de cuidados intensivos (UCI), debido a la gravedad de las lesiones sufridas durante el siniestro.

La información divulgada indica que Zuleta presentó afectaciones vasculares en ambas extremidades inferiores. Como consecuencia de la gravedad de los daños, habría sido necesaria la amputación de una de sus piernas.

El estado de salud del cantante y la evolución de sus lesiones se mantienen entre los asuntos que generan atención tras el accidente. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando información para determinar cómo ocurrió el siniestro que involucró al equipo de trabajo del artista vallenato.