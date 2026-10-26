Dayana Jaimes se mostró conmovida tras el accidente de la agrupación de Kbeto Zuleta: “Es un día triste para el vallenato”

Una tragedia viste de luto al género vallenato este lunes 26 de octubre, luego de que el bus de la agrupación de Kbeto Zuleta, hijo de Poncho Zuleta, sufriera un aparatoso accidente vial en el puente Ariguaní, en jurisdicción de Bosconia, Cesar.

Según información preliminar, entregada por el alcalde de Bosconia, Jorge Patiño, a la emisora Cacica Noticias de Valledupar, 21 miembros resultaron lesionados y fueron trasladados al Hospital San Juan Bosco y a la Clínica Sinaí del sector.

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Por otra parte, los reportes indican que el accidente dejó dos víctimas mortales, identificadas como Geovanny Lobo, quien se desempeñaba como corista de la agrupación, y Harold Santana, quien al parecer hacía parte de la banda como guitarrista.

“Es un día triste para el vallenato”

Tras conocer esta lamentable noticia, la comunicadora Dayana Jaimes, viuda del cantante vallenato Martín Elías, no tardó en reaccionar y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas que dejó este siniestro vial.

Para Jaimes, esta tragedia trae nuevamente a su memoria uno de los momentos más dolorosos de su vida: la muerte del hijo de Diomedes Díaz y padre de su hija, quien falleció en un accidente de tránsito mientras cumplía con sus compromisos musicales.

Bus Kbeto Zuleta. Foto: Tomado de X @ColombiaOscura

Debido a esto, Dayana Jaimes compartió una sentida reflexión sobre los riesgos que enfrentan los músicos en el desarrollo de su profesión, marcada por los constantes desplazamientos en carretera.

“Hoy es un día triste para el género vallenato. Otro siniestro vial se lleva la vida de dos músicos y nos recuerda lo vulnerable que es esta profesión, con tantos viajes y horas en carretera”, escribió.

Además, aprovechó esta publicación para enviar un mensaje de fortaleza a los familiares de las víctimas, con una mención especial a Kbeto Zuleta, en medio de este difícil momento que enfrentan.

Publicación de Dayana Jaimes Foto: Instagram @dayanajaimes55

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Esto dijo el mánager de la agrupación de Kbeto Zuleta tras el accidente

Esteban Bolaño, mánager de la agrupación musical de Kbeto Zuleta, expresó su profundo dolor por lo ocurrido a través de sus redes sociales. Allí explicó que no resultó herido, ya que viajaba en su camioneta junto a otros tres integrantes del equipo, es decir, no se encontraba en el vehículo involucrado en el siniestro.

“Me salvé junto con tres integrantes más que se fueron conmigo. Estoy pidiéndole a Dios que tenga misericordia de los que están heridos y que no haya más víctimas en esto”, comentó entre lágrimas mientras se dirigía al lugar de los hechos.