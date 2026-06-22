En medio de las múltiples reacciones que dejaron los resultados de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, Dayana Jaimes, viuda del fallecido cantante vallenato Martín Elías, decidió pronunciarse públicamente a través de sus redes sociales.

Aunque Jaimes no suele participar de manera frecuente en discusiones relacionadas con la política nacional, esta vez compartió un mensaje cargado de reflexión, fe y esperanza que rápidamente captó la atención de sus seguidores.

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La comunicadora inició su publicación con una cita bíblica que dice: “Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora” (Eclesiastés 3:1), escribió inicialmente, dejando clara su confianza, serenidad y respeto por los procesos democráticos.

Posteriormente, Dayana se refirió a las divisiones que suelen surgir en épocas electorales y la importancia de tolerar las opiniones diferentes. “Desafortunadamente vivimos en una sociedad donde muchas veces te juzgan por pensar diferente o por la ideología que decides tener. Pero he entendido que no se trata de ser tibio, sino de elegir la paz, de cuidar lo que somos y de entender que no todos estarán de acuerdo con lo que pensamos, y está bien”.

La viuda de Martín Elías también hizo referencia al resultado de las urnas y destacó la importancia de mirar hacia adelante con optimismo. “Ayer Colombia habló a través de las urnas y en ellas quedaron reflejados anhelos, sueños y esperanzas de millones”.

Para Dayana Jaimes, los resultados de la segunda vuelta presidencial marcan el inicio de “una nueva historia para nuestro país, una historia que soñamos llena de desarrollo, paz y respeto para todos, especialmente para nuestros niños y jóvenes”.

Por último, reafirmó su confianza en Dios y sus planes, compartiendo unas palabras de felicitaciones para el ganador de la jornada: Abelardo De La Espriella, líder del movimiento Defensores de la Patria, deseándole éxito en la labor que asumirá durante los próximos cuatro años años.

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“Creo profundamente en Dios y en su perfecta voluntad, porque ni una hoja de un árbol se mueve sin su consentimiento. Hoy más que nunca confío en que sus planes siempre serán mejores”, agregó.

“Felicitaciones al nuevo presidente de Colombia. Que Dios le conceda sabiduría, amor por esta nación y la capacidad de gobernar para todos”, concluyó Jaimes, dejando ver su deseo de que el nuevo Gobierno pueda responder a las expectativas de millones de colombianos que acudieron a las urnas durante el domingo 21 de junio.