Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, compartió sentida reflexión para la esposa de Yeison Jiménez: “volverá a soñar y volverá a reír”

Al igual que Sonia Restrepo, Dayana tuvo que enfrentar la temprana y repentina pérdida del cantante vallenato, tras sufrir un accidente de tránsito.

Redacción Gente
2 de febrero de 2026, 2:16 a. m.
Dayana Jaimes con Martín Elías (izquierda) / Sonia Restrepo con Yeison Jiménez (derecha).
Dayana Jaimes con Martín Elías (izquierda) / Sonia Restrepo con Yeison Jiménez (derecha). Foto: Instagram @dayanajaimes55 - @yeison_jimenez

En redes sociales, figuras públicas, colegas, amigos y seguidores de Yeison Jiménez continúan recordándolo con mensajes de cariño, videos y fotografías que recuerdan momentos compartidos antes del trágico accidente del pasado 10 de enero, en el que perdió la vida junto a algunos integrantes de su equipo de trabajo.

Como parte de estos mensajes, varios se han enfocado en enviar algunas palabras apoyo a la familia del artista ante el profundo dolor que atraviesan, especialmente a su esposa, Sonia Restrepo, con quien formó un hogar junto a sus tres hijos.

A esa ola de reacciones se unió Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías, luego de que un seguidor le pidiera, durante una dinámica de preguntas en Instagram, un consejo para Restrepo, recordando que ella también enfrentó la pérdida repentina del cantante vallenato, tras un accidente de tránsito.

Sin pensarlo dos veces, la mujer se pronunció y sus palabras no pasaron desapercibidas entre sus seguidores y mucho menos entre los fans de Yeison Jiménez, pues además de expresarle su apoyo y comprensión en medio del duelo, Jaimes afirmó que el amor que ambos compartieron en vida jamás acabaría.

“Sonia guarda los más hermosos recuerdos al lado de Yeison, QEPD. Junto a él logró cumplir muchos sueños, y sé que este dolor que hoy siente, esta ausencia tan profunda, más adelante se transformará en un amor lleno de agradecimiento”, escribió Dayana en sus historias de Instagram.

Dayana Jaimes
Dayana Jaimes y el mensaje que envió a la esposa de Yeison Jiménez tras su fallecimiento. Foto: Instagram @dayanajaimes55

Asimismo, reconoció que aunque no es nada fácil seguir adelante después de esta lamentable pérdida de su esposo y padre de sus hijos, Sonia Restrepo entrará en ese proceso de enfrentar su realidad no solo como mujer, sino como madre, recalcando la fortaleza que necesitará para rehacer su vida.

“Hoy le corresponde construir su vida nuevamente, no solo por ella, sino también por sus tres hijos, frutos de ese gran amor”, agregó Dayana Jaimes.

Además, afirmó que tras conocer la noticia del fallecimiento de Yeison Jiménez, siempre piensa en Sonia y reconoce que “lo que hoy está viviendo pasará; volverá a soñar y volverá a reír”.

El particular mensaje de Kevyn en redes que despertó rumores sobre el posible fin de su relación con Guajira

Sus palabras las compartió como una reflexión por lo que también tuvo que vivir, dejando un mensaje de aliento para Restrepo en medio del profundo dolor que está invadiendo su corazón en esta etapa de su vida.

Por esa razón, para cerrar su mensaje, reiteró que el legado que dejó Yeison Jiménez en vida, será siempre un motivo de orgullo para ella, sus hijos y demás familiares, encontrando en las huellas que dejó la fuerza para seguir adelante.

Noticias Destacadas