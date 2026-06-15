La inesperada confesión de Javier Hernández Bonnet sobre su hijo Juan Pablo: “Viví una revancha”

Javier Hernández Bonnet, director del Gol Caracol y una de las figuras más institucionales del periodismo deportivo en Colombia, protagonizó un cercano encuentro junto a su hijo, el también periodista Juan Pablo Hernández. En un encuentro audiovisual conjunto, ambos comunicadores compartieron detalles de su relación fuera de las cámaras, rememorando anécdotas de la infancia y analizando las virtudes que los definen mutuamente, tanto en el plano personal como en el dinámico entorno del balompié.

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Con una trayectoria que supera las cuatro décadas, Hernández Bonnet, nacido en Manizales en 1954, se ha consolidado como un referente informativo tras la cobertura de múltiples Copas del Mundo y Juegos Olímpicos. Este recorrido profesional no solo le ha otorgado el reconocimiento de la audiencia nacional, sino que también trazó el camino para su hijo Juan Pablo, con quien comparte set de grabación en Noticias Caracol, consolidando una dupla familiar en el panorama de los medios de comunicación en Colombia.

Durante la entrevista, padre e hijo utilizaron su conocimiento del fútbol profesional para definir el temperamento y las habilidades del otro a través de figuras del deporte actual e histórico. Javier Hernández Bonnet fue el primero en tomar la iniciativa al comparar las capacidades de su hijo con el presente de la Selección Colombia:

“Si mi hijo fuera un jugador, yo lo veo como un Richard Ríos (…). Con muy buen manejo de pelota y muy buen remate de media instancia”, afirmó el periodista.

Por su parte, Juan Pablo Hernández no dudó en equiparar las cualidades de su padre con estrategas de renombre en el mediocampo nacional, destacando su capacidad analítica:

“¿Y qué jugador sería él? Yo creo que él sería como James Rodríguez, o como ‘El Pibe’ Valderrama, porque es un hombre que piensa mucho, que analiza mucho”, replicó.

El diálogo también permitió conocer la dinámica que ambos sostenían cuando compartían minutos en el terreno de juego aficionado. De acuerdo con las declaraciones, la competitividad era una constante; Javier Hernández recordó que, al jugar en contra, solían tener fuertes roces deportivos.

Asimismo, los periodistas rememoraron episodios de la infancia de Juan Pablo, evocando el ambiente familiar de los fines de semana. Entre risas, recordaron una particular anécdota ocurrida cuando Juan Pablo apenas tenía dos años de edad; tras una noche de juegos pesados en la que el pequeño terminó llorando, este cobró una sutil “venganza” al día siguiente vaciando una pequeña matera sobre el pecho de su padre mientras este dormía.

Uno de los puntos más reflexivos del encuentro se centró en cómo la paternidad transformó las perspectivas de Javier Hernández Bonnet, permitiéndole ofrecer a su hijo las oportunidades que él no tuvo durante su propia niñez en Manizales.

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“Juan Pablo me enseñó a vivir las cosas que yo como niño no pude vivir. Yo no pude tener unas botas pantaneras, entonces lo primero que hice fue comprarle unas botas pantaneras a mi hijo”, confesó el director deportivo.

Juan Pablo ratificó este sentimiento recordando que, en cada viaje internacional de su padre, el regalo asegurado era un par de guayos de fútbol. El video concluyó con una reflexión de Javier sobre su rol como progenitor: “Lo que me faltó a mí, lo viví como revancha dándoselo a él, y eso me hizo muy feliz”.