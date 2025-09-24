Suscribirse

Deportes

Salpican a Ramón Jesurún por caos del arbitraje colombiano: este juez “es el protegido”

Uno de los más altos mandos del arbitraje nacional no es removido de su cargo por la supuesta protección del presidente de la FCF.

Redacción Deportes
24 de septiembre de 2025, 9:21 p. m.
Señalan a Ramón Jesurún de tener "protegido" a un árbitro en el FPC
Señalan a Ramón Jesurún de tener "protegido" a un árbitro en el FPC | Foto: Getty Images y Colprensa

Con el paso de los días parece ser más complejo el panorama del arbitraje en el Fútbol Profesional Colombiano.

No hay un día de tregua en las polémicas, o las acusaciones que aparezcan para este rubro del balompié nacional.

Durante los últimos días son diarios los señalamientos; el más reciente lo generó el periodista de Caracol Televisión, Javier Hernández Bonnet.

Contexto: Ella es Mariana Quintero, la árbitra que generó polémica en la final entre Deportivo Cali vs. Santa Fe

Citando lo que fue un encuentro fuera de lo deportivo de algunos árbitros, a quien apuntó con dureza fue a Ímer Machado.

Quien es hoy día el director de la Comisión Arbitral fue calificado como un “mentiroso” por parte del citado periodista.

“El señor Ímer Machado es un mentiroso”, lanzó en medio del programa Jugada maestra de la aplicación Ditu.

Conforme a lo dicho por Bonnet, el señalado “hizo una fiesta, se llevó unos árbitros Fifa, lo llamó Álvaro González a reclamarle por eso, porque los árbitros solo pueden estar operando en temas de Fifa”.

BOGOTA, COLOMBIA - MARCH 23: Referee Imer Machado looks on during a match between Millonarios and Fortaleza as part of the Liga Postobon I 2014 at the Metropolitano Techo Stadium on March 23, 2014 in Bogota, Colombia. (Photo by Felipe Caicedo /LatinContent via Getty Images)
Imer Machado durante su época como árbitro en Colombia. | Foto: LatinContent via Getty Images

De dicho encuentro fuera de lo laboral, se habría generado un malestar en la Federación Colombiana de Fútbol que terminó por extenderse en pedido de disculpas de los jueces implicados.

“Después dos árbitros Fifa fueron a pedirle cacao a Álvaro González para que los reencauchara y jurando que sí habían estado donde el señor Machado”, sigue el relato del comunicador.

En contra de Machado existen múltiples denuncias, pero pareciera que su permanencia en el cargo está blindada por el más alto mando de la FCF.

Según lo dicho por Bonnet, hay un tipo de ‘protección’ de Ramón Jesurún hacia Machado, lo que lo hace inamovible de su cuestionado cargo.

“Lo que pasa es que el señor Machado es el protegido del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (Ramón Jesurún) y no hay quien lo mueva”, sentenció.

Debate por influencia de Machado

Fin de semana tras fin de semana el fútbol colombiano se ve inundado de errores arbitrales en Liga BetPlay.

Recientemente, hasta la Liga Femenina quedó afectada por las polémicas en la final que se jugó entre Cali y Santa Fe.

A la hora de buscar responsables de dichos errores continuos, un nombre que sale a la luz casi siempre es el de Ímer Machado.

Contexto: Andrés Rojas levantó tierrero por decisión en Copa Libertadores: Conmebol lo acabó de hundir

No hay debate en el que no se le apunte a este como uno de los grandes responsables del nefasto nivel que muestran los colegiados del país.

Contra los más prestigiosos como Wilmar Roldán, Andrés Rojas, Nicolás Gallo, entre otros, hay un sinfín de reparos.

En la charla que encabezó Bonnet, este no ocultó su malestar ante los fallos y dijo que “está faltando instrucción. Falta de conocimiento”.

Continúa la polémica por las decisiones del árbitro Carlos Ortega en el clásico de Santa Fe vs. Millonarios
Falcao García protesta fuertemente a Carlos Ortega. | Foto: Colprensa

Norberto Peluffo, extécnico y ahora analista en programas deportivos como el mencionado, no salvó, pero sí cree que es una cuestión de personalidad de cada juez decidir bien o mal.

“¿Cada vez que se equivoca un árbitro es porque Machado no le ha dicho bien lo que tiene que hacer?”, fue su opinión de lo sucedido con los árbitros.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Arde escándalo en el FPC: histórico club denunció presunto amaño de partidos por parte de sus jugadores

2. Mujer que infiltró la seguridad presidencial, disfrazada de capitana, dijo que era “informante” del Ejército

3. Caos aéreo en EE. UU. : United y American Airlines paralizan todos sus vuelos por misteriosas fallas técnicas

4. No es Brasil ni Chile: este es el país con la mayor fuerza naval de Sudamérica y único en top 10 del mundo, según Global Firepower

5. Petro le notificó al país que no aumentará el impuesto a la gasolina y cerveza tras la aprobación del presupuesto

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Imer MachadoJavier Hernández BonnetRamón JesurúnArbitrajeDenunciasarbitrosarbitroswilmar roldan

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.