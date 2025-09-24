Salpican a Ramón Jesurún por caos del arbitraje colombiano: este juez “es el protegido”

Con el paso de los días parece ser más complejo el panorama del arbitraje en el Fútbol Profesional Colombiano.

No hay un día de tregua en las polémicas, o las acusaciones que aparezcan para este rubro del balompié nacional.

Durante los últimos días son diarios los señalamientos; el más reciente lo generó el periodista de Caracol Televisión, Javier Hernández Bonnet.

Citando lo que fue un encuentro fuera de lo deportivo de algunos árbitros, a quien apuntó con dureza fue a Ímer Machado.

Quien es hoy día el director de la Comisión Arbitral fue calificado como un “mentiroso” por parte del citado periodista.

“El señor Ímer Machado es un mentiroso”, lanzó en medio del programa Jugada maestra de la aplicación Ditu.

Conforme a lo dicho por Bonnet, el señalado “hizo una fiesta, se llevó unos árbitros Fifa, lo llamó Álvaro González a reclamarle por eso, porque los árbitros solo pueden estar operando en temas de Fifa”.

Imer Machado durante su época como árbitro en Colombia. | Foto: LatinContent via Getty Images

De dicho encuentro fuera de lo laboral, se habría generado un malestar en la Federación Colombiana de Fútbol que terminó por extenderse en pedido de disculpas de los jueces implicados.

“Después dos árbitros Fifa fueron a pedirle cacao a Álvaro González para que los reencauchara y jurando que sí habían estado donde el señor Machado”, sigue el relato del comunicador.

En contra de Machado existen múltiples denuncias, pero pareciera que su permanencia en el cargo está blindada por el más alto mando de la FCF.

🔥 “¡Imer Machado es un mentiroso!”, así lo afirmó Javier Hernández Bonnet. El periodista recordó un episodio en una fiesta con jueces FIFA y lanzó fuertes críticas al exárbitro colombiano. 😮⚽ #JugadaMaestra #ditu #Futbol #ImerMachado #ArbitrajeColombiano pic.twitter.com/SgmVrt7Dvs — ditu (@Ditu_Tv) September 23, 2025

Según lo dicho por Bonnet, hay un tipo de ‘protección’ de Ramón Jesurún hacia Machado, lo que lo hace inamovible de su cuestionado cargo.

“Lo que pasa es que el señor Machado es el protegido del presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (Ramón Jesurún) y no hay quien lo mueva”, sentenció.

Debate por influencia de Machado

Fin de semana tras fin de semana el fútbol colombiano se ve inundado de errores arbitrales en Liga BetPlay.

Recientemente, hasta la Liga Femenina quedó afectada por las polémicas en la final que se jugó entre Cali y Santa Fe.

A la hora de buscar responsables de dichos errores continuos, un nombre que sale a la luz casi siempre es el de Ímer Machado.

No hay debate en el que no se le apunte a este como uno de los grandes responsables del nefasto nivel que muestran los colegiados del país.

Contra los más prestigiosos como Wilmar Roldán, Andrés Rojas, Nicolás Gallo, entre otros, hay un sinfín de reparos.

En la charla que encabezó Bonnet, este no ocultó su malestar ante los fallos y dijo que “está faltando instrucción. Falta de conocimiento”.

Falcao García protesta fuertemente a Carlos Ortega. | Foto: Colprensa

Norberto Peluffo, extécnico y ahora analista en programas deportivos como el mencionado, no salvó, pero sí cree que es una cuestión de personalidad de cada juez decidir bien o mal.