Sebastián Martínez es uno de los actores más reconocidos, queridos y admirados de la televisión colombiana. Gracias a su talento, carisma y versatilidad frente a las cámaras, ha logrado construir una exitosa carrera artística que se extiende por más de dos décadas, lo que le ha permitido ganarse el cariño del público dentro y fuera del país.

A lo largo de su trayectoria ha dado vida a personajes memorables en producciones que han marcado la televisión nacional, entre ellas Hasta que la plata nos separe (2022), La ley del corazón y Pa’ quererte.

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Además, como resultado de su disciplina y talento, su carrera ha trascendido las fronteras colombianas gracias a su participación en ambiciosos proyectos desarrollados para plataformas de streaming, motivo por el que recientemente emocionó a sus fans tras confirmar su regreso a la serie de Rosario Tijeras, disponible en Netflix.

Pocas horas antes de su lanzamiento, en la tarde del 10 de junio, el reconocido actor celebró el estreno de la quinta temporada de esta famosa producción, donde le da vida al recordado y enigmático Daniel Salgado, alias ‘El Ángel’.

“Disfrútenlo, fue para ustedes. El Ángel volvió para ustedes”, comentó Sebastián Martínez visiblemente emocionado a través de sus historias de Instagram.

Tras el anuncio, como era de esperarse, varios de sus seguidores reaccionaron de inmediato con mensajes de felicitación y entusiasmo por verlo nuevamente en esta popular serie, teniendo en cuenta que también apareció en la versión colombiana de la novela que se lanzó en el año 2010.

La producción, transmitida por el canal RCN, estuvo inspirada en el célebre libro de Jorge Franco y, a diferencia de la nueva serie disponible en Netflix, Sebastián interpretó al joven Emilio, uno de los enamorados de la protagonista, interpretada por la actriz María Fernanda Yepes.

Ellos dos, junto a Antonio, a quien le dio vida Andrés Sandoval, conformaron un trío protagónico que terminó envuelto en tragedia a causa de los dramas que envuelven a la imponente mujer de las comunas de Medellín.

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Ahora, en esta nueva entrega de la serie, Sebastián Martínez luce mucho más maduro, interpretando un personaje completamente diferente, pero igual de querido a Emilio entre el público.

En la temporada 4, Ángel hace su aparición magistral al final, después de que Rosario intenta sobrevivir una vez más, pero esta sorpresa generó confusión, pues muchos creían que había muerto. Sin embargo, ahora los fans de la producción están haciendo sus propias teorías sobre su inesperado regreso.