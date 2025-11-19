Suscribirse

NETFLIX

‘Accidente 2′, de Netflix, la gran expectativa de diciembre tras el éxito de la primera entrega: ya hay fecha de estreno

Tras el trágico accidente de los niños en un inflable, la historia tendrá una segunda entrega.

Redacción Semana
19 de noviembre de 2025, 4:31 p. m.
Imagen promocional de "Accidente 2", de Netflix
Imagen promocional de "Accidente 2", de Netflix | Foto: Cortesía de Netflix

Un año después del trágico accidente que cambió la vida de cuatro familias para siempre, continúa su lucha por superar el dolor a la par que se revelan nuevos secretos y personajes haciendo aún más difícil dejar el pasado atrás.

La segunda temporada de la exitosa serie Accidente vuelve protagonizada por Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra, a quienes se une Bárbara de Regil como Tamara “La Pantera”, una misteriosa mujer que reaparece en la vida de El Charro y que hoy juega un papel clave en esta historia en la que todos deberán elegir entre la redención o la venganza para seguir adelante. 

Contexto: Estado de Fuga 1986, basada en la masacre de Pozzetto ocurrida en Bogotá, revela su primer tráiler
Contexto: Los 10 mejores estrenos de Netflix en diciembre: estas son las producciones que llegan a Colombia

Al elenco también se suman Andrés Almeida y Erika de la Rosa, acompañados de Regina Blandón, Erick Elías, Luis Ernesto Franco, Macarena García, Shaní Lozano, Sebastián Dante, Ruben Zamora, Valentina Acosta, Mauricio Isaac y Horacio García Rojas, entre otros que fueron parte de la primera entrega. Accidente 2 es creada por Leonardo Padrón, a cargo de Accidente, y dirigida por Gracia Querejeta y Carlos Villegas, bajo la producción de Mar Abierto.

La temporada 2 de Accidente se estrenará  el 10 de diciembre solo en Netflix.

Este es el tráiler de ‘Accidente 2′:

Accidente: Temporada 2 | Tráiler oficial | Netflix

Acerca de Accidente, temporada 2

La historia de dolor, culpa y redención continúa. Un año después del accidente que marcó sus vidas para siempre, cuatro familias se debaten entre la redención y la venganza, mientras atraviesan un laberinto de secretos y alianzas cambiantes.

Esta nueva temporada regresa con el mismo elenco que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo y nuevos personajes. Una historia marcada por el vértigo, la emoción y la lucha por una segunda oportunidad. ¿Es posible seguir adelante después de una tragedia así? 

Imagen promocional de 'Accidente 2', de Netflix
Imagen promocional de 'Accidente 2', de Netflix | Foto: Netflix

La primera temporada conquistó a un público internacional debutando en el puesto #1 del Top 10 global de TV en habla no inglesa con más de 10.4 millones de vistas en su semana de estreno.

Creador: Leonardo Padrón

Directores: Gracia Querejeta, Carlos Villegas

Escritores: Leonardo Padrón, Doris Seguí, Christian Jiménez, Carlos Eloy Castro

Productores ejecutivos: Leonardo Padrón, Mariana Iskandarani, Roberto Stopello, Andrés Barahona, Willy Quiroga.

Elenco: Ana Claudia Talancón, Alberto Guerra, Sebastián Martínez, Eréndira Ibarra, Erick Elías, Bárbara de Regil, Rubén Zamora, Regina Blandón, Luis Ernesto Franco. Acompañado de Andrés Almeida, Macarena García, Sebastián Dante, Valentina Acosta, Shaní Lozano, Mauricio Issac, Horacio García Rojas, Erika de la Rosa y Humberto Bustos.

Noticias relacionadas

AccidenteNetflixSebastián Martínez

Noticias Destacadas

