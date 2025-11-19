‘Accidente 2′, de Netflix, la gran expectativa de diciembre tras el éxito de la primera entrega: ya hay fecha de estreno

Un año después del trágico accidente que cambió la vida de cuatro familias para siempre, continúa su lucha por superar el dolor a la par que se revelan nuevos secretos y personajes haciendo aún más difícil dejar el pasado atrás.

La segunda temporada de la exitosa serie Accidente vuelve protagonizada por Alberto Guerra, Ana Claudia Talancón, Sebastián Martínez y Eréndira Ibarra, a quienes se une Bárbara de Regil como Tamara “La Pantera”, una misteriosa mujer que reaparece en la vida de El Charro y que hoy juega un papel clave en esta historia en la que todos deberán elegir entre la redención o la venganza para seguir adelante.

Al elenco también se suman Andrés Almeida y Erika de la Rosa, acompañados de Regina Blandón, Erick Elías, Luis Ernesto Franco, Macarena García, Shaní Lozano, Sebastián Dante, Ruben Zamora, Valentina Acosta, Mauricio Isaac y Horacio García Rojas, entre otros que fueron parte de la primera entrega. Accidente 2 es creada por Leonardo Padrón, a cargo de Accidente, y dirigida por Gracia Querejeta y Carlos Villegas, bajo la producción de Mar Abierto.

La temporada 2 de Accidente se estrenará el 10 de diciembre solo en Netflix.

Este es el tráiler de ‘Accidente 2′:

Acerca de Accidente, temporada 2

La historia de dolor, culpa y redención continúa. Un año después del accidente que marcó sus vidas para siempre, cuatro familias se debaten entre la redención y la venganza, mientras atraviesan un laberinto de secretos y alianzas cambiantes.

Esta nueva temporada regresa con el mismo elenco que cautivó a millones de espectadores en todo el mundo y nuevos personajes. Una historia marcada por el vértigo, la emoción y la lucha por una segunda oportunidad. ¿Es posible seguir adelante después de una tragedia así?

Imagen promocional de 'Accidente 2', de Netflix | Foto: Netflix

La primera temporada conquistó a un público internacional debutando en el puesto #1 del Top 10 global de TV en habla no inglesa con más de 10.4 millones de vistas en su semana de estreno.

Creador: Leonardo Padrón

Directores: Gracia Querejeta, Carlos Villegas

Escritores: Leonardo Padrón, Doris Seguí, Christian Jiménez, Carlos Eloy Castro

Productores ejecutivos: Leonardo Padrón, Mariana Iskandarani, Roberto Stopello, Andrés Barahona, Willy Quiroga.