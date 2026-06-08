En redes sociales circula un video que muestra un presunto incidente en la estación San Mateo, en Soacha, del sistema TransMilenio.

Una mujer habría intentado movilizarse por una zona no autorizada y terminó expuesta al paso de un bus articulado.

Según las publicaciones virales, la persona habría resultado lesionada y fue trasladada a un centro asistencial, aunque hasta el momento no existe un reporte oficial que confirme todos los detalles del caso.

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Video viral muestra presunto accidente en estación San Mateo en Soacha

En las últimas horas ha circulado en redes sociales un video y múltiples publicaciones que muestran un incidente ocurrido en inmediaciones de la estación San Mateo, en el municipio de Soacha, del sistema TransMilenio.

De acuerdo con los contenidos difundidos, una mujer habría intentado ingresar o movilizarse por una zona no autorizada del sistema, presuntamente intentando “colarse” por el exterior de la estación. En ese momento, un bus articulado pasó muy cerca del lugar, generando una situación de alto riesgo en la que la persona habría estado a centímetros de ser arrollada.

Las imágenes y testimonios que circulan en plataformas digitales señalan que, tras el hecho, la mujer habría resultado lesionada y fue atendida por personal de emergencia, siendo trasladada en ambulancia a un centro asistencial.

#SOACHA. Está mujer estuvo a punto de perder la vida por al parecer tratar de colarse por la parte exterior de la estación San Mateo. Al no calcular adecuadamente la trayectoria del articulado, quedó a centímetros de ser arrollada y tuvo que ser trasladada en ambulancia al… pic.twitter.com/IM6tkONcGS — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) June 9, 2026

Riesgos en estaciones de alta afluencia en Soacha preocupan a usuarios y autoridades

Casos similares en el mismo sector han sido reportados anteriormente en medios y redes.

En estaciones como San Mateo se han presentado situaciones de evasión del sistema o intentos de ingreso irregular, lo que incrementa el riesgo de accidentes con buses articulados.

En este caso puntual, la información disponible proviene principalmente de videos virales y publicaciones de usuarios, por lo que se trata de un hecho aún en verificación y sin una versión oficial consolidada.

Por ahora, el caso permanece en desarrollo informativo y depende de la confirmación oficial de las autoridades competentes.

Mientras tanto, el episodio reabre la discusión sobre los riesgos de ingresar o transitar por zonas no habilitadas dentro del sistema TransMilenio.

Especialmente en estaciones de alta afluencia como las de Soacha, donde la cercanía con los buses articulados puede generar situaciones de alto riesgo ante cualquier imprudencia o distracción.

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Este tipo de incidentes suele generar debate público sobre la seguridad en el sistema masivo de transporte.

Especialmente, en zonas de alta afluencia, donde el flujo de pasajeros y la cercanía de los buses articulados hacen que cualquier imprudencia pueda terminar en accidentes graves.