Policía dio detalles a SEMANA sobre asesinato a puñaladas cerca de la estación Héroes, en Bogotá

Un hombre murió tras ser atacado con un arma cortopunzante en inmediaciones de la estación Héroes de TransMilenio, en el norte de Bogotá, este sábado 25 de julio. El presunto responsable fue capturado en flagrancia por la Policía Metropolitana, luego de que la comunidad alertara a las autoridades sobre lo ocurrido.

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Aunque en un principio se conoció la versión de que el crimen habría estado relacionado con un presunto robo, las autoridades continúan adelantando las investigaciones para establecer las circunstancias y el móvil del homicidio.

Policía confirmó la captura del presunto responsable

En diálogo con SEMANA, la Policía Metropolitana de Bogotá entregó detalles del procedimiento realizado tras el ataque.

De acuerdo con la institución, el hecho ocurrió a pocas cuadras de la estación Héroes de TransMilenio. “Se presentó aproximadamente a las 2:50 en el barrio Polo Club, calle 80 con carrera 24. Allí las patrullas capturaron a un hombre quien, según la comunidad, había lesionado a otro con arma cortopunzante a la altura del pecho”, indicó la Policía a este medio.

#ATENCIÓN 🚨 Hace pocos mins, del¡ncuente ases¡nó a ciudadano para robarle pertenencias cerca de estación Héroes de @TransMilenio. Tras el crimen, otro ciudadano que se percató de lo sucedido persiguió al individuo y logró retenerlo en b/Polo hasta la llegada de las autoridades. pic.twitter.com/GQgXrIbSKS — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 25, 2026

La institución agregó que los uniformados actuaron de manera inmediata y lograron la captura del señalado agresor en flagrancia.

El hombre murió tras la agresión

Según la información suministrada por las autoridades, la víctima recibió una herida en el pecho causada con un arma cortopunzante.

Pese a la reacción de los policías y de los organismos de emergencia, el hombre falleció como consecuencia de la lesión. La Policía confirmó que el capturado deberá responder, de manera preliminar, por el presunto delito de homicidio, mientras avanza el proceso judicial.

Investigan el móvil del crimen

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer qué originó el ataque y determinar si el homicidio estuvo relacionado con un intento de hurto u otra circunstancia.

Por ahora, la información oficial señala que la captura se produjo gracias a la alerta de la comunidad y a la rápida reacción de las patrullas que atendieron el caso.

El capturado quedó a disposición de la autoridad competente, que definirá su situación judicial en las próximas horas, mientras la Fiscalía adelanta las investigaciones para esclarecer plenamente lo ocurrido.