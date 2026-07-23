Macabro hallazgo en canal sobre la autopista Norte, en Bogotá: encuentran cuerpo en avanzado estado de descomposición

Las autoridades judiciales adelantan las investigaciones tras el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre en un canal de aguas ubicado sobre la autopista Norte, en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.

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De acuerdo con la información entregada por la Policía Nacional a SEMANA, la víctima sería un hombre de cerca de 40 años. El cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición, situación que dificulta, por ahora, su identificación y la determinación del tiempo que llevaba en ese lugar.

La alerta fue atendida por organismos de emergencia que llegaron al sitio para verificar la situación. Posteriormente, unidades del Cuerpo Oficial de Bomberos apoyaron las maniobras para recuperar el cuerpo del canal y facilitar el trabajo de las autoridades judiciales.

Una vez culminaron esas labores, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación asumieron la inspección técnica del cadáver y la recolección de los primeros elementos de prueba para esclarecer lo ocurrido.

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Se estima que corresponde a un hombre de unos 40 años pic.twitter.com/4TsxjZFa0W — Luis Rincón Arguello 🇨🇴 (@Rincon001A) July 23, 2026

Por ahora, las autoridades no han revelado la identidad del fallecido ni las posibles causas de su muerte. Será el resultado de los análisis forenses y de la investigación judicial lo que permita establecer si se trató de una muerte violenta o si existen otras ciercuntancias detrás el caso.

El hallazgo generó curiosidad entre conductores y residentes del sector, por lo que hubo una afectación en el tráfico, mientras las autoridades acordonaban la zona para adelantar el procedimiento judicial y garantizar la recolección de evidencias sin afectar la escena.