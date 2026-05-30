Así encontraron el cuerpo de joven que murió en aguas del embalse El Peñol-Guatapé: “Logramos la recuperación”

Tras varios días de intensa búsqueda, organismos de socorro lograron recuperar el cuerpo sin vida de Alexander Avendaño, un joven de 22 años que había desaparecido en las aguas del embalse El Peñol-Guatapé, en el oriente antioqueño.

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La desaparición fue reportada el pasado domingo 24 de mayo, luego de que el joven cayera al embalse en el sector conocido como Huerta Ortega. Desde entonces, unidades de rescate, bomberos y voluntarios iniciaron una operación de búsqueda que se extendió durante cerca de 120 horas.

De acuerdo con información entregada por el Cuerpo de Bomberos de El Peñol, la recuperación del cuerpo se produjo durante la noche del viernes 29, gracias al apoyo de familiares y miembros de la comunidad que permanecían en la zona acompañando las labores de búsqueda.

Los organismos de socorro emplearon 120 horas para dar con el cuerpo del joven desaparecido. Foto: Getty Images

“La noche anterior logramos la recuperación del cuerpo sin vida del joven que nos encontrábamos buscando desde el día domingo. Gracias al apoyo de la familia y personal de la comunidad que se quedó durante la noche en el lugar, lograron avistar el cuerpo y nos dieron aviso. De inmediato acudimos al sitio para realizar la recuperación y proceder con la entrega a las autoridades competentes”, señala Henry Berrio, comandante Bomberos El Peñol a Caracol Televisión.

Los bomberos también expresaron su agradecimiento a todas las entidades, organismos de emergencia y ciudadanos que participaron en las labores desarrolladas durante estos cinco días.

Las autoridades continúan con los procedimientos correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente que terminó con la muerte del joven de 22 años.

Es el segundo caso en menos de dos años en los cuales los Bomberos de El Peñol realizan labores de búsqueda y rescate. Foto: Cortesía: bomberos de El Peñol.

Nueva línea de investigación

El caso de Alexander Avendaño podría dar un giro en las próximas horas luego de que se conociera un video que comenzó a circular en redes sociales y que fue divulgado por medios de comunicación. Las imágenes, que ya son materia de análisis por parte de las autoridades, muestran los momentos previos a la caída de Alexander Avendaño al embalse.

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En el video se observa una fuerte confrontación al interior de la embarcación, en la que varias personas estarían involucradas en una serie de agresiones contra el joven de 22 años.

Según se aprecia en la grabación, los hechos ocurrieron instantes antes de que Avendaño terminara en el agua, por lo que el material audiovisual podría convertirse en una pieza clave para esclarecer las circunstancias que rodearon su muerte.