Desde horas del mediodía, los organismos de gestión del riesgo y las autoridades ambientales comenzaron a monitorear el comportamiento de quebradas y corredores viales tras el incremento de las precipitaciones en Medellín y el sur del área metropolitana.

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El clima este mes ha estado marcado por eventos de alta intensidad, tanto de calor extremo como de tormentas concentradas en periodos cortos de tiempo. En los últimos días, Medellín enfrenta un comportamiento climático atípico, con precipitaciones muy fuertes pocos días después de romper récords de temperatura.

Durante la tarde de este jueves, el Sistema de Alertas Tempranas del Valle de Aburrá (Siata) reportó que en el suroccidente de Medellín, Caldas y Envigado se registraron acumulados de lluvia de hasta 9 milímetros en pocos minutos, mientras que en municipios como La Estrella, Sabaneta e Itagüí se reportaron precipitaciones cercanas a 4,5 milímetros.

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Las autoridades indicaron que las lluvias persistirían durante parte de la tarde y pidieron a la ciudadanía extremar precauciones cerca de quebradas y zonas propensas a inundaciones. Además, se reportó la caída de un árbol en el sector de Laureles, situación que generó la atención de los organismos de emergencia en Medellín.

Adicionalmente, se reportó que las quebradas El Tablazo, en el sector El Progreso (Itagüí), y La Ayurá, en los sectores El Vallano y Ecoparque El Salado (Envigado), entraron en alerta roja, según el Siata.

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El comportamiento de las lluvias durante este año ha generado preocupación entre expertos y autoridades ambientales. Luis Javier Montoya, profesor de la Universidad de Medellín, explicó en El Colombiano en enero de 2026 que los llamados “súper aguaceros” serán cada vez más frecuentes en Medellín debido a cambios en las dinámicas atmosféricas y al aumento de eventos extremos asociados con humedad y altas temperaturas.

Uno de los episodios más críticos ocurrió el 28 de enero de este año, cuando en apenas 44 minutos cayeron 87 milímetros de lluvia en sectores de El Poblado, equivalente al promedio de precipitaciones de todo un mes en esa zona de Medellín.

Lluvias en Medellín. Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Adicionalmente, la entidad explicó que este tipo de tormentas se forman por la combinación entre alta radiación solar, humedad constante y procesos de evaporación que favorecen la aparición de nubes convectivas, responsables de lluvias muy intensas en áreas específicas del Valle de Aburrá.

En medio de las actuales precipitaciones, las autoridades recomendaron evitar transitar cerca de quebradas, mantenerse atentos a los reportes oficiales y reportar cualquier emergencia a las líneas de atención de los organismos de socorro. El Ideam también mantiene monitoreo sobre posibles riesgos de deslizamientos en zonas de ladera y de alta pendiente en Antioquia, debido a la saturación de los suelos por las lluvias acumuladas.