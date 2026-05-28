El Metro de Medellín anunció que varias de sus líneas operarán gratis este domingo 31 de mayo para facilitar el desplazamiento de los ciudadanos durante las elecciones presidenciales.

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La medida especial aplicará en varias líneas del sistema masivo hasta las 6:00 p. m.

El sistema Metro de Medellín anunció que el próximo domingo 31 de mayo permitirá el ingreso gratuito de usuarios en buena parte de su red.

La decisión fue adoptada para facilitar el desplazamiento de miles de ciudadanos hacia los puestos de votación y promover la participación durante la jornada democrática.

La medida comenzará desde el inicio de la operación comercial y se extenderá hasta las 6:00 de la tarde, horario en el que cerrarán las mesas de votación en el país.

La decisión fue confirmada por directivos del sistema y se implementará bajo el Acuerdo Metropolitano número 3 de 2026 expedido por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El Metro de Medellín habilitará viajes gratuitos en gran parte de su red durante las elecciones presidenciales para facilitar el traslado de los votantes. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

¿Qué líneas del sistema tendrán servicio gratuito?

De acuerdo con la información entregada por la empresa de transporte, el beneficio aplicará para las líneas A y B del Metro, el Tranvía de Ayacucho y los metrocables K, J, H, M y P.

Estas líneas conectan sectores estratégicos de Medellín y municipios cercanos del área metropolitana, por lo que se espera una alta movilización de pasajeros durante el domingo electoral.

Sin embargo, la gratuidad no cubrirá la totalidad de los servicios integrados al sistema.

El Metro aclaró que las líneas 1, 2 y O de buses seguirán operando con tarifa normal, así como las rutas alimentadoras correspondientes a las cuencas 3 y 6.

Tampoco estará incluido el metrocable turístico Arví, uno de los trayectos más utilizados por visitantes y turistas durante los fines de semana.

La jefe del Sistema Operativo del Metro de Medellín, Liliana Gutiérrez, explicó que la medida busca garantizar que los ciudadanos puedan desplazarse de manera rápida y segura durante las elecciones.

Además, hizo un llamado para que los usuarios planeen sus recorridos con anticipación y tengan en cuenta posibles incrementos en la demanda del servicio.

La jornada electoral del domingo estará acompañada por diferentes operativos de seguridad y movilidad en Medellín y el resto del país.

Autoridades locales y nacionales han señalado que el propósito es garantizar el normal desarrollo de las votaciones y facilitar el acceso de los ciudadanos a los centros electorales sin mayores contratiempos.

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Esta no será la primera vez que el sistema Metro implementa gratuidad durante elecciones.

En procesos electorales anteriores también se adoptaron medidas similares para incentivar la participación ciudadana y reducir las dificultades de movilidad en el Valle de Aburrá.