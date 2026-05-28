Margarita Rosa de Francisco se ubicó en el centro de miles de reacciones en las plataformas digitales, debido al giro que tuvo su vida desde hace varios años, cuando decidió enfocarse en la escritura y dar sus opiniones sobre el panorama político colombiano.

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Desde 2022, la actriz ha recibido críticas y ataques, que se centraban en su aspecto físico y en su forma de pensar. La mujer fue criticada, hasta el punto de que muchos comentaron sobre su vida personal.

En ese tiempo, mientras respondía a las críticas frecuentes que suele recibir en redes sociales como X, la famosa artista compartió un mensaje irónico junto a un viejo video personal. En el clip, grabado años atrás, se le observaba disfrutando de la playa, el clima cálido y un momento de tranquilidad, contenido que utilizó para lanzar un comentario sarcástico dirigido a sus detractores.

Según se evidenció en la publicación, la escritora aprovechó el material para reaccionar a las opiniones que frecuentemente surgen sobre su apariencia física, su estilo de vida y las posturas políticas que suele expresar públicamente. Además, hizo referencia a quienes constantemente la califican de “comunista” en plataformas digitales.

“Antes de que el comunismo me volviera vieja y fea”, escribió la famosa colombiana en el trino, mensaje que rápidamente generó comentarios y reacciones entre sus seguidores y usuarios de redes sociales.

Ahora, en medio de la jornada electoral que rodea al país, Margarita Rosa de Francisco decidió republicar dicho contenido de su vieja cuenta de X, plasmándolo en el nuevo perfil que tuvo que crear, luego de que le hackearan el otro.

Margarita Rosa de Francisco reposteó post de 2022 Foto: X: @margaritavasola

Es importante señalar que Margarita Rosa de Francisco ha minimizado este asunto, evitando comentarios y opiniones sobre su imagen. En muchas ocasiones procura enfocarse en respuestas sarcásticas e inesperadas, defendiéndose a su modo.