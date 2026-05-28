Horóscopo de hoy jueves 28 de mayo, según Nana Calistar: evitar la monotonía será clave para mantener la estabilidad emocional

Aunque la astrología no cuenta con respaldo científico, con el paso de los años se ha consolidado como un fenómeno cultural y social que forma parte de la rutina de millones de personas.
En medio de ese interés, las predicciones de Nana Calistar se han convertido en unas de las más consultadas en internet, gracias a su estilo cercano y directo.
Horóscopo de hoy jueves 28 de mayo de 2026
- Aries
“Prepárate porque este cierre de mayo y entrada de junio viene cargado de movimientos importantes en tu vida. Vas a comenzar a notar cambios en personas, amistades, trabajo y hasta en tu manera de pensar“.
- Tauro
“Se aproxima una invitación que te va a sacar bastante de la rutina. Puede ser una salida con amistades, reunión, fiesta o incluso una cita con alguien que conocerás por redes sociales“.
- Géminis
“Tu problema no es que no puedas enamorarte otra vez, tu problema es que te aferras demasiado a los recuerdos. Este cierre de mayo viene a enseñarte que recordar no está mal, pero vivir atrapado en lo que ya fue sí puede arruinarte oportunidades nuevas”.
- Cáncer
“Muchísimo cuidado con golpes, caídas, accidentes pequeños o descuidos porque andarás más distraído de lo normal y podrías terminar lastimándote por andar pensando en mil cosas al mismo tiempo“.
- Leo
“Ya deja de estar aferrándote a relaciones que desde hace meses parecen ring de lucha libre más que historia de amor. Ahorita tu prioridad no debe ser andar mendigando amor ni atención, sino enfocarte en ti, en sanar tus inseguridades y en resolver todos esos asuntos emocionales que vienes cargando desde hace tiempo“.
- Virgo
“Ya deja de vivir con la cabeza atorada entre el ‘hubiera’ y el ‘qué va a pasar mañana’, porque mientras tú te haces bolas pensando en el pasado y angustiado por el futuro, la vida se te está yendo como agua entre los dedos. Este 28 de mayo del 2026 llega con una sacudida fuerte para ti“.
- Libra
“Ya estuvo bueno de quedarte callado o callada nomás por no crear problemas o por querer mantener la paz con todo mundo. Este cierre de mayo viene a sacudirte fuerte emocionalmente y te va a obligar a sacar todo eso que traes atorado desde hace tiempo“.
- Escorpio
“A veces te desvives tanto por ayudar a los demás que terminas olvidándote completamente de ti. Quieres resolverle la vida a medio mundo, escuchar problemas ajenos, aconsejar, apoyar y hasta cargar cruces que ni te corresponden, pero cuando tú necesitas ayuda, muchas veces terminas solo o sola, tragándote el dolor en silencio“.
- Sagitario
“Quien de verdad te quiera te va a aceptar con tus kilos de más, tus inseguridades, tus arranques y hasta tus locuras, pero tampoco abuses y uses eso como excusa para dejarte caer”
- Capricornio
“Ya deja de confundir calentura con amor porque luego terminas bien enganchado o enganchada de personas que nomás pasaron un rato por tu cama y tú ya hasta andabas imaginando boda, hijos y apellido compartido“.
- Acuario
“Mientras sigas metiendo el dedo en la herida, jamás va a dejar de dolerte. Ya estuvo bueno de vivir atorado o atorada en recuerdos, traiciones, decepciones y situaciones que solamente te quitan la paz“.
- Piscis
“Ya deja de entregar el corazón completo desde el primer ‘hola’, porque luego terminas más roto o rota que piñata después de fiesta infantil. Este 28 de mayo del 2026 marca un cierre importante para ti. Se vienen cambios fuertes, algunos muy buenos y otros algo dolorosos, pero todos necesarios para tu crecimiento”.