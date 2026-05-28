Horas de Jorge Carrascal en Flamengo estarían contadas: filtran nuevo destino que lo seduce

Jorge Carrascal llegó al Flamengo de Brasil en agosto de 2025, y parece que su estancia allí no durará mucho. Nueve meses después de su arribo al Fla, y tras varias polémicas dentro y fuera de la cancha, el colombiano vería con buenos ojos regresar al fútbol de Rusia.

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Así lo revela la prensa brasileña, tomando en cuenta la compleja situación que vive Carrascal con todo el entorno de Flamengo. Todo apunta a que el propio futbolista le indicó a sus agentes el deseo por regresar a Europa.

“Carrascal ya ha indicado a sus agentes que podría regresar a Rusia”

Según O Globo: “Carrascal ya ha indicado a sus agentes que podría regresar a Rusia, de donde vino por 12 millones de euros (aproximadamente 80 millones de reales), y el Mundial podría ser el momento para recuperar esa inversión”.

Y añaden: “La directiva del Flamengo ya ha incluido a Carrascal en la lista de jugadores disponibles para ser transferidos en el próximo mercado de fichajes y ha comprendido, desde el año pasado, que los problemas extradeportivos se han vuelto insostenibles”.

Nueve meses y ya se habla de salida: Jorge Carrascal, con las horas contadas en Flamengo. Foto: Getty Images

El contrato de Carrascal con Flamengo va hasta junio de 2029. Dado que aún resta bastante vínculo entre las partes, el cuadro brasileño debería recibir una importante cantidad de dinero si algún equipo se quiere hacer con los servicios del cafetero.

Transfermarkt le coloca a Jorge Carrascal un valor en el mercado de 13 millones de euros. Es similar al que pagó Fla por sus servicios al Dinamo Moscú a finales del 2025.

Se desconoce cuál es el equipo de la Liga de Rusia que podría contratar al jugador de la Selección Colombia, pero lo cierto es que todo apunta a que a Jorge lo seduce volver a dicho país para continuar con su carrera deportiva.

Jorge Carrascal, convocado al Mundial 2026

Carrascal es uno de los llamados por Néstor Lorenzo, en la Selección Colombia, para el Mundial 2026. Integra la lista de 26 convocados cafeteros que, en principio, enfrentarán a Uzbekistán, RD Congo y Portugal en el grupo K de la competencia.

Ya son varias las convocatorias de Jorge Carrascal con la Selección Colombia. Foto: Getty Images

A tan solo semanas del debut cafetero en la cita mundialista, se desconoce si Jorge entra en los titulares de Lorenzo para encarar los primeros juegos. Sin embargo, puede ser una variante importante para Colombia, tal y como se ha desempeñado a lo largo de todo el proceso donde el estratega argentino lo ha tenido en cuenta.