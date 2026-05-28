Semblante de Neymar no es bueno: nueva versión desde Brasil lo deja en jaque para el Mundial 2026

La novela por la lesión de Neymar parece no tener fin, y desde Brasil dan nuevos detalles que lo dejan en jaque de cara al Mundial 2026. Si bien su participación en la cita orbital no está descartada, la prensa de dicho país entregó nuevos detalles de los exámenes que le hicieron al jugador del Santos, entre el pasado 27 de mayo y este jueves 28 del mismo mes.

Neymar, “llevado a una clínica” y prende alarmas a nada del Mundial: Selección de Brasil se pronunció

Y es que la noticia en Brasil fue la llegada de Neymar a la concentración de La Canarinha, en la Granja Comary de Teresópolis, el 27 de mayo. El atacante saludó a sus compañeros de abrazo, y tuvo un cálido encuentro con el director técnico, Carlo Ancelotti.

¡Llegó el ídolo de todos! 🇧🇷



Vean las caras de los seleccionados y Ancelotti al saludar a Neymar 🥹



(vía CBF_Futebol) pic.twitter.com/UAvoEHqIJW — ESPN.com.mx (@ESPNmx) May 27, 2026

Sin embargo, horas después, se supo oficialmente que Neymar no había entrenado a la par de sus compañeros. Caso contrario, fue remitido a una clínica para que le hicieran exámenes médicos a profundidad, pues ya era de público conocimiento que llegaba de Santos FC con un edema que le impidió desarrollarse bien en los últimos días.

El semblante de Neymar no es bueno: prensa brasileña

Pues bien, parece que el semblante de Neymar, después de conocer los resultados de sus exámenes, no es bueno. Así lo detalla ge este jueves, donde también informan que Ney estuvo hasta la 1 am en procedimientos médicos.

“Estuvieron presentes el doctor Rodrigo Lasmar, el director técnico de la selección, Cícero Souza, y el supervisor Sérgio Dimas. El jugador se recostó en el banquillo al salir de la clínica, tras escuchar atentamente al doctor Lasmar. Al regresar a Granja Comary, mostró preocupación“, detalló el medio referenciado.

Y añaden: “Con el informe médico en mano, el cuerpo técnico y el departamento de selecciones nacionales debaten con calma el futuro del jugador estrella del Santos. Lo que ya es evidente entre bastidores es el malestar de la CBF con la conducta del Santos, que se mantuvo firme en su versión de que el jugador no tenía ninguna lesión“.

Neymar está prácticamente descartado para el amistoso de la Selección de Brasil ante Panamá, este domingo 31 de mayo, previo al arranque de la Copa del Mundo.

“¿Hasta cuándo se puede cambiar la lista?"

Lo más llamativo en la nota de ge, donde informan sobre la lesión de Neymar, es que al final tienen un apartado con la pregunta: “¿Hasta cuándo se puede cambiar la lista?“.

Era un tema que desde Brasil parecían no tocar, pues la euforia tras incluir a Neymar en la lista de 26 convocados al Mundial 2026 fue generalizada. Sin embargo, dadas las circunstancias, empieza a asomar en el radar una posible borrada de Ney para el torneo.

Neymar, en jaque para el Mundial 2026 y con preocupación en Brasil. Foto: Getty Images

“El reglamento del Mundial de 2026 estipula que la lista definitiva de convocados debe presentarse el 1 de junio. A partir de esa fecha, solo se permiten recortes en casos justificados de lesión o enfermedad grave de un jugador. Con justificación ante la FIFA, un jugador puede ser sustituido hasta 24 horas antes del inicio del primer partido del torneo“, señala el medio referenciado.