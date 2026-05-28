José Gaviria, exjurado de Factor X, habló sobre decisión de Westcol con candidatos presidenciales: “La diferencia aquí es otra”

Las elecciones presidenciales en Colombia continúan tomando fuerza dentro de la conversación nacional, mientras aumenta la expectativa por conocer quién será el próximo mandatario que llegará a la Casa de Nariño tras el gobierno de Gustavo Petro.

Sofía Petro subió particular video sobre el candidato por el que no votaría de cara a las elecciones 2026

De cara al 31 de mayo, se espera una intensa jornada política y electoral, marcada por el interés de millones de ciudadanos que siguen atentos el rumbo que podría tomar el país en los próximos años. El ambiente político ha despertado toda clase de debates, análisis y opiniones relacionadas con las propuestas y figuras que buscan liderar esta nueva etapa.

En medio de este panorama, distintas personas han comenzado a expresar públicamente sus preferencias políticas, dejando claro cuál sería el candidato que recibiría su respaldo en las urnas. Parte importante de la discusión gira alrededor de las figuras que podrían consolidarse como oposición frente a Iván Cepeda, nombre relacionado con el Pacto Histórico.

Uno de los que recientemente se pronunció sobre el tema fue José Gaviria, reconocido productor musical, quien utilizó su cuenta en X para compartir una reflexión sobre el contexto político actual.

El también compositor expuso una postura relacionada con los creadores de contenido y las figuras digitales que participan activamente en discusiones políticas y sociales dentro del país.

De acuerdo con lo que quedó registrado, el productor se refirió a Westcol y la decisión que tomó con respecto a entrevistar a candidatos presidenciales, introduciéndose en el escenario político que rodeaba al país.

Gaviria indicó que la inclusión de influenciadores en marcas o proyectos ya era algo normal en el día a día, pero lo especial del paisa había sido su interés por mostrar otra cara de las figuras y congresistas al público.

“Usar influenciadores es una estrategia de mercadeo común y no necesariamente creativa. La diferencia aquí es otra: Westcol fue quien abrió un espacio político para incluir candidatos”, escribió en un post de su cuenta.

“Y eso es muy valioso…Una nueva generación tomando liderazgo en pro de sí misma", agregó.

Este mensaje fue replicado por otras personas, tal y como fue el caso de Marbelle, quien se ha mostrado bastante activa en cuanto a la oposición del gobierno actual.