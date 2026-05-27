Exjurado de ‘Yo me llamo’ recordó el accidente en el que estuvo a punto de morir: “Me atropelló”

La humorista y actriz Luz Amparo Álvarez sorprendió recientemente al revelar uno de los episodios más difíciles de su vida personal. La recordada exjurado de Yo me llamo habló abiertamente sobre el grave accidente que sufrió años atrás y que, según confesó, estuvo a punto de costarle la vida.

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Por medio de las redes sociales, la artista relató cómo un accidente de tránsito en Medellín cambió por completo su vida y la obligó a atravesar un largo proceso de recuperación física y emocional.

“Me atropelló un carro en Medellín. Estuve mucho tiempo en la clínica, estuve en cuidados intensivos, estuve en coma, después estuve en la casa, llevada de aquí hasta abajo”, expresó Luz Amparo Álvarez al recordar el delicado estado de salud que enfrentó tras el impacto.

Exjurado de 'Yo me llamo' sufrió aparatoso accidente en carro. Foto: Caracol Televisión

Las declaraciones llamaron la atención de sus seguidores, especialmente porque muchos desconocían la gravedad del accidente. La humorista explicó que permaneció varios días hospitalizada y que incluso estuvo en coma debido a las heridas que sufrió.

Además de las secuelas físicas, Luz Amparo aseguró que el episodio dejó recuerdos que todavía permanecen muy presentes en su mente. Según contó, hay imágenes específicas de aquel momento que aparecen constantemente como si fueran escenas congeladas.

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“También no se me quita de la mente. O sea, mira, yo tengo en mi mente, como si fueran flash. Yo tengo el momento en el que yo estaba tirada en el piso y veía a los vecinos del barrio”, comentó.

La actriz relató que, aunque el tiempo ha pasado, aún recuerda claramente los rostros de las personas que intentaban auxiliarla mientras permanecía herida en el suelo. Incluso, explicó que esas escenas permanecen en su memoria como imágenes en blanco y negro.

Exjurado de 'Yo me llamo' del Canal Caracol. Foto: x

“Veo la cara de los vecinos, como que lo vean en blanco y negro, o sea, porque tengo la cara de los vecinos de todos. ‘Hay que llevarla a la clínica’. Yo sentía, sí, que hay que llevarla. Y la persona que me atropelló decía: ‘no, ya está bien’. Dicen: ‘no, hay que llevarla a la clínica’”, agregó.

Sus palabras generaron múltiples reacciones en redes sociales, donde varios usuarios destacaron la fortaleza con la que logró superar uno de los momentos más complejos de su vida. Otros aprovecharon para enviar mensajes de admiración a la artista, quien durante años ha sido reconocida por su talento en el humor y la imitación.