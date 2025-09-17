Reaparece exparticipante de ‘Yo me llamo’ que fue deportado; se reencontró con uno de los jurados

En la más reciente temporada de Yo me llamo, reconocido programa de imitación musical de Caracol Televisión, se generó polémica por la inesperada salida del ‘doble’ de Giberto Santa Rosa, quien de manera inesperada se despidió de la competencia y anunció su renuncia a la producción.

No obstante, días más tarde, se reveló la verdad de su caso, pues a través de las redes sociales de Migración Colombia, se destapó su deportación a Venezuela, su país de origen.

Imitador de Gilberto Santa Rosa le dice adiós al programa. | Foto: Captura de pantalla video Caracol TV

“En Bogotá, Migración Colombia expulsó a un ciudadano venezolano que se encontraba en el país participando en un programa de televisión. Durante las labores de verificación de nuestra Regional Andina se pudo establecer que el individuo había falsificado los sellos en el pasaporte que presentó a la producción del programa y en nuestros sistemas de información no había registros de su ingreso al país. El ciudadano extranjero fue entregado a las autoridades venezolanas en la frontera de Norte de Santander”, se lee en una publicación oficial.

El imitador se reencontró con Rey Ruiz; se mostró emocionado

A través de su cuenta oficial de Instagram, el imitador del cantante de salsa hizo una inesperada publicación en la que reveló haber compartido un día con el jurado y cantante de la décima temporada de Yo me llamo.

“Un día muy especial para mí como artista compartir con un maestro del género de la salsa como lo es Rey Ruiz. Gracias por los consejos y por esa calidad de persona que es. A pesar de su fama y ser quien es hoy en día en la música, su personalidad al natural es alguien tan sencillo y que ve la vida como oportunidades de vivirla al máximo, siendo alguien de bien”.

Manifestó lo importante que ha sido este artista en su crecimiento como imitador y cantante, y señaló algunas de las enseñanzas que le ha dejado.

“Nunca olvidaré el gran gesto de dedicarme el momento de atenderme por bastante tiempo de forma personal, a pesar de su agenda tan ocupada y un día tan atareado como lo es el día de una presentación… pero sobre todo muy agradecido con el buen gesto de su señora esposa Sonia Ruiz Machado, de ser quien propició que esta reunión se diera entre ambos… muy agradecido”.