¿Un nuevo SOAT en Colombia? El polémico “mico” en el Congreso que golpearía el bolsillo de los conductores

El congresista electo Daniel Briceño indicó que un proyecto de ley que avanza en el Senado tendría un “mico” que afectará a los colombianos. El artículo obligaría a todos los conductores colombianos a asumir un seguro adicional.

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Se trataría de un párrafo del proyecto de ley 231 de 2025 de la Comisión Sexta del Senado de la República, que modifica la Ley 769 de 2002. La iniciativa busca cambiar el sistema actual de las licencias de conducción y agregar un esquema de puntos.

Además, según Briceño, incluiría una póliza que deberá ser adquirida por todos los conductores, sin importar si son propietarios de un carro o moto. El trámite sería adicional al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT).

“Todo titular de licencia de conducción de vehículos particulares deberá contar con un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra dichos daños. Este seguro tendrá como tomador al titular de la licencia de conducción y deberá ser expedido por una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia”, dice el artículo 32 de la Ley, según Briceño.

El exconcejal de Bogotá difundió su interpretación por medio de un video publicado en redes sociales. En el mismo, denunció que el nuevo seguro estará ligado a la licencia de conducción y no a la tenencia de un vehículo, como se maneja actualmente.

Es decir, que todos los que tengan el documento que los certifica como conductores deberán pagar la obligación, aunque no sean dueños de un carro o moto. Según el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en Colombia hay alrededor de 13 millones de cédulas de conducción habilitadas.

“Además del SOAT que pagan los carros y las motos, todos los colombianos deberían pagar otro seguro obligatorio, pero amarrado a la licencia de conducción”, afirmó.

Nuevos costos

La cobertura del nuevo seguro obligatorio sería de 15 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las licencias B1, B2 o B3, y de 7 salarios mínimos legales mensuales vigentes para las licencias A1 o A2, que son correspondientes a las motos.

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Además, el valor de la prima anual no podrá exceder el 0.5 % del valor asegurado. Briceño indicó que el seguro podría llegar a costar 367.000 para los que tengan una licencia de motos y 786.000 para los carros, adicionales al SOAT y la revisión técnico-mecánica.

“Es un proyecto que apenas va para su segundo debate en la plenaria del Senado. Le falta un camino largo, pero hay que prender las alarmas desde ya, porque de ser aprobado, se convertiría en ley de la República y nos obligarían a todos los conductores de este país a comprar un nuevo seguro obligatorio”, agregó el próximo representante a la Cámara.

El senador Julio Alberto Elías Vidal hizo la ponencia del proyecto de ley que contempla imponer un sistema de puntuación a las licencias. Los conductores contarán con un puntaje inicial y, a medida que cometan infracciones, el número disminuirá.