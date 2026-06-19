La verdad detrás de la eliminación del seguro para carros y motos en proyecto de ley que buscaba cambiar las licencias de conducción

El pasado 17 de junio, la plenaria de la Cámara de Representantes votó en contra del proyecto de ley que buscaba cambiar el esquema de licencias de conducción en Colombia.

Cambios drásticos en la licencia de conducción en Colombia: así podría perder el documento

La iniciativa ya había sido aprobada en el Senado luego de que el congresista Julio Elías Vidal la promoviera junto a Daniel Carvalho y Angélica Lozano. El proyecto buscaba implementar un sistema de puntuación en las licencias que castigara a los reincidentes y fomentara la seguridad vial.

La iniciativa había causado polémica en días anteriores por un supuesto ‘mico’ denunciado por el congresista electo Daniel Briceño. El exconcejal señaló entonces que la iniciativa contemplaba un nuevo seguro obligatorio que debían pagar más de 13 millones de colombianos.

“Todo titular de licencia de conducción de vehículos particulares deberá contar con un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil Extracontractual que cubra dichos daños. Este seguro tendrá como tomador al titular de la licencia de conducción y deberá ser expedido por una compañía de seguros autorizada para operar en Colombia”, explicaba el artículo 32 del proyecto de ley 277 de 2025.

Descartan el nuevo cobro propuesto

Con el hundimiento de la iniciativa, los portadores de la licencia de conducción en Colombia ya no tendrán que pagar un seguro obligatorio diferente al Soat y adicional al costo de la revisión técnico-mecánica.

Antes del archivo total del proyecto, el Senado había eliminado el cuestionado artículo.

“Anoche el Senado de la República atendió nuestro llamado y eliminó el mico que creaba un nuevo seguro obligatorio atado a la licencia de conducción para millones de conductores en Colombia. Le agradezco a los senadores que pensaron en el bolsillo de los colombianos”, señaló Daniel Briceño en redes sociales.

Más caro y mayor exigencia: así son las nuevas medidas para la licencia de conducción que afectarían a miles de colombianos

Fasecolda también se había pronunciado en contra del artículo la semana pasada. La Federación de Aseguradores Colombianos pidió al Congreso que se eliminara debido a que representaba una carga adicional a los conductores.

El presidente del gremio, Gustavo Morales, explicó entonces que en un futuro se puede evaluar la necesidad de una póliza que cubra la responsabilidad civil.

Por ahora, la medida fue archivada y no afectará a los poseedores de licencias de conducción.