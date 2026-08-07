Ford Fathom: la nueva camioneta eléctrica que llegaría con un bajo precio; esta es la arriesgada apuesta

Ford, la reconocida marca mundial del sector automotor, hace una apuesta arriesgada con su nueva carta muy diferencial en el mercado de los vehículos eléctricos, lanzando una nueva camioneta eléctrica a un precio consideradamente bajo, en comparación con las ofertas existentes.

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La nueva camioneta, que se lanzaría inicialmente en Estados Unidos a mediados del 2027, marcaría un antes y un después en el mercado automotor, pues expertos en el país norteamericano declaran que puede convertirse en un modelo a seguir o en un rotundo fracaso.

Desde Ford también califican este lanzamiento como una “apuesta”. Emma Bergg, portavoz de la compañía, así lo declaró a CNN.

La apuesta se llamará Ford Fathom

Este nuevo vehículo sería una camioneta mediana completamente eléctrica y, aunque no se ha oficializado, los medios especializados en Estados Unidos hablan de una entrada al mercado alrededor de los US$28.000. Es importante precisar que el precio final que le llegará al comprador final depende de cargos tributarios, de importación, entre otros.

Anuncio oficial de la Ford Fathom. Foto: Tomado de Ford México

Así, la cifra resulta llamativa si se compara con buena parte de las camionetas eléctricas disponibles actualmente en Estados Unidos.

Por ejemplo, la Chevrolet Silverado EV, que entraría dentro de sus competidores, parte de un precio cercano a los US$55.000. Las demás referencias que le compiten serían la Rivian R1T y la Tesla Cybertruck, las cuales superan los US$69.000, encontrándose todavía más arriba en sus valores de entrada.

Sin embargo, a propósito de sus competidores, esta también se enfrenta con la Slate Truck, camioneta eléctrica que está próxima a lanzarse oficialmente en Norteamérica y tiene un precio inicial aproximado a los US$26.000.

¿Llegará a Colombia?

Por ahora, no existe una confirmación oficial de Ford sobre una eventual comercialización de la Fathom en Colombia.

La producción está prevista para comenzar en 2027 e, inicialmente, el proyecto está orientado al mercado estadounidense, aunque Ford también ha mencionado la posibilidad de atender mercados de exportación.

Lo que sí está claro es que Ford acaba de plantear una pregunta incómoda para el mercado: si es posible fabricar una camioneta eléctrica por menos de US$30.000, ¿cuánto tiempo tardarán los demás fabricantes en intentar hacer lo mismo?

Ahí está el verdadero riesgo de la apuesta de Ford. La Fathom no solo tendrá que convencer a los consumidores de comprar una camioneta eléctrica; también tendrá que demostrar que un precio tan bajo puede ser sostenible para una de las grandes automotrices del mundo.