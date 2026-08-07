Sorpresiva salida en América de Cali, antes del clásico con Nacional: “Fin del vínculo contractual”

América de Cali anunció la salida del volante Carlos Sierra este viernes, 7 de agosto de 2026. El club escarlata señala que se trata de la finalización del vínculo contractual entre las partes.

Tabla de posiciones en Liga BetPlay: nuevo líder tras triunfos de América e Inter Bogotá

América de Cali anuncia decisión por el caso Yhormar Hurtado: respuesta a Dimayor

Fueron tres las etapas de Carlos Sierra vistiendo los colores del América de Cali. De hecho, quedó en los libros dorados del equipo, al coronarse como bicampeón de Liga BetPlay en 2019-ll y 2020.

En el último tiempo, el rendimiento de Sierra fue tema de conversación entre la prensa y los aficionados. Ahora ya es oficial su salida, y se da a tan solo dos días del clásico contra Atlético Nacional.

“América de Cali y Carlos Sierra han finalizado su vínculo contractual. El club le desea éxitos en sus próximos retos profesionales”, reza en la web oficial del cuadro escarlata.

El clásico entre América de Cali y Atlético Nacional será este domingo, 9 de julio de 2026, en el estadio Pascual Guerrero. Arrancará a partir de las 8:15 p. m. y será válido por la cuarta fecha de la Liga BetPlay.

América de Cali y Carlos Sierra han finalizado su vínculo contractual.



🇦🇹 El club le desea éxitos en sus próximos retos profesionales. pic.twitter.com/9pr2CnmThR — América de Cali (@AmericadeCali) August 7, 2026

Últimas noticias sobre América de Cali

Además de la salida de Carlos Sierra, América de Cali ha estado en el foco mediático por el caso de Yhormar Hurtado. El lateral derecho se encuentra temporalmente suspendido.

Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó señalan que Hurtado jugó partidos oficiales con tres equipos distintos en una misma temporada (Always Ready, Deportes Tolima y América de Cali).

Dimayor, en su resolución 071 de 2026, reveló: “Medida provisional adoptada por el Comité Disciplinario del Campeonato, consistente en suspender temporalmente al señor Yhormar David Hurtado Torres, jugador del registro del Club América de Cali S.A., por un término de siete (7) días calendario, con ocasión a las denuncias de partido formuladas por IDBDC Albinegro S.A. y el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club F.C.S.A. S.A. por los hechos que tuvieron lugar en los partidos disputados por la 1ª y 2ª Fecha la Liga BetPlay Dimayor II 2026 respectivamente, contra el Club América de Cali S.A.”.

A través de la Resolución No. 071 de 2026, el 𝗖𝗼𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗗𝗶𝘀𝗰𝗶𝗽𝗹𝗶𝗻𝗮𝗿𝗶𝗼 establece que 👉 https://t.co/QHN4NTDHrf#LaCasaDeTodos pic.twitter.com/8BpDQ82mdA — DIMAYOR (@Dimayor) August 5, 2026

Ante esto, América de Cali respondió: “América de Cali informa a la opinión pública que, en cumplimiento de la Resolución No. 071 del 4 de agosto de 2026 expedida por el Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor, ha acatado la medida extraordinaria de suspensión provisional por siete (7) días impuesta al jugador Yhormar David Hurtado y, en consecuencia, el futbolista no hará parte de la convocatoria e ingresará en su lugar el jugador Marcos Mina para el partido de esta noche ante Once Caldas”.