Se sacude el fútbol profesional colombiano por la noticia de última hora que se produce sobre Juan Fernando Quintero.

Según lo publicado por Carlos Antonio Vélez: “Juan Fernando Quintero vuelve al DIM… todo listo”.

Quien era asistente técnico de la Tricolor, ahora convertido en DT en propiedad del poderoso, lo tendría a su disposición: “Perea lo va a usar porque en la Selección Colombia no lo dejaron. Suerte “.

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En camino, pero no firmado

A raíz de lo dicho por Vélez, otro periodista deportivo de Colombia como Felipe Sierra contrastó la información. Según la otra versión: “La llegada de Juan Fernando Quintero (33) al DIM se está trabajando, pero aunque están cerca, no se ha cerrado”.

“El jugador quiere que se incluya un porcentaje de acciones del club en el acuerdo, pues sabe que necesitan dolientes en el ‘poderoso’”, dicen de una condición que estaría poniendo el volante para sumarse al DIM.

Juan Fernando Quintero, volante de la Selección Colombia en el Mundial 2026 Foto: FIFA via Getty Images

En Europa sonó su nombre

De ser confirmado el traspaso de Quintero a Independiente Medellín, atrás quedaría la etapa de River Plate y la chance de la que se habló hace semanas sobre un posible regreso a Europa siendo parte del Cagliari, donde está su compatriota Yerry Mina.

En su momento, el periodista argentino Sebastián Srur fue quien dio a conocer esto así: “El Cagliari de Italia está interesado en Juanfer”.

A su vez, decía que no se podía descartar una oferta formal de los italianos y que, adicionalmente, la presencia de Mina jugaba un papel importante en el trato mencionado.

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Nada de esto prosperó, así como tampoco nada con Inter Miami, con el cual también se le relacionó, ni tampoco con Atlético Mineiro, en el que también se había mencionado como una chance.

“Atlético-MG está interesado en fichar al centrocampista colombiano Juan Fernando Quintero, quien recientemente rescindió su contrato con River Plate y es agente libre. Según información obtenida de fuentes cercanas al club, la directiva está evaluando la posibilidad de seguir adelante con el fichaje del jugador”, decía el medio UOL.

¿Otra etapa en el FPC?

A sus 33 años, un nuevo capítulo en el balompié nacional se escribiría para Quintero. Sería en el onceno del que ha dicho ser hincha y por el cual pasó en 2017 con un saldo de 36 partidos, 16 goles y 10 asistencias.

Entre 2009 y 2011 su carrera estuvo ligada al Envigado, en el que fueron sus inicios. Para 2012 pasó a Atlético Nacional, antes de dar el primer salto internacional hacia el Pescara de Italia.

Juan Fernando Quintero jugó en el Medellín en el año 2017. Foto: LatinContent via Getty Images

En 2017, como se dijo, retornó a Colombia con el DIM tras haber estado en Porto de Portugal y Rennes de Francia. Luego su carrera tomó vuelo nuevamente, llegando a River Plate (2017-2022) en su primera etapa con el millonario.

A China fue en 2021 con Shenzhen FC, pasó en 2023 a Junior de Barranquilla y, posteriormente, durante ese mismo año, fue transferido a Racing de Argentina. En 2025 recaló en América de Cali, donde no tuvo un paso muy extenso.

En la primera parte de 2026 fue parte de River sin contar con la regularidad esperada, lo que le hizo pensar en una salida que confirmaron las partes hace un par de semanas.