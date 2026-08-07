La primera dama deslumbró antes de la posesión de Abelardo De La Espriella: detalles de su exclusivo ‘outfit’

A pocas horas de que se lleve a cabo la posesión de Abelardo De La Espriella como nuevo presidente de Colombia para el período 2026-2030, su esposa, Ana Lucía Pineda, se ha mostrado muy activa en sus redes sociales.

Esposa de Abelardo De La Espriella hizo especial publicación antes de la posesión presidencial

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde supera los 904.000 seguidores, Ana Lucía Pineda compartió una serie de fotografías de los eventos protocolarios en los que ha participado junto a De La Espriella a lo largo de la jornada.

Un aspecto que llamó la atención fue el look elegido por la primera dama, una propuesta diseñada por Mariangélica Guerra, quien estuvo a cargo de la confección de las prendas que lució durante la jornada protocolaria.

Estas son las piezas que lució la primera dama el 7 de agosto

De acuerdo con la información publicada en la página oficial de la marca de lujo colombiana, Ana Lucía Pineda lució un body Toscana en tono café, elaborado en un delicado encaje floral y diseñado para resaltar la elegancia de la silueta.

“Su silueta ajustada resalta la figura de manera sutil, mientras que las transparencias permiten apreciar la riqueza de los motivos bordados y el trabajo textil. Ligera, femenina y sofisticada, es una prenda pensada para aportar profundidad y textura a cualquier look, creando un equilibrio entre sensualidad y elegancia contemporánea”, se lee en la descripción que le otorga la diseñadora.

Body en encaje floral. Foto: Mariangélica Guerra

Complementó el atuendo con un pantalón cargo en tono café claro, confeccionado en una mezcla de lino y algodón. La prenda se distingue por su corte amplio y su silueta de líneas relajadas, que ofrece una caída natural y aporta elegancia sin dejar de lado la comodidad y la libertad de movimiento.

Incorpora una cintura de tiro medio con cordón para ajustar el calce, además de costuras visibles que refuerzan su estilo artesanal y moderno. Gracias a la combinación de fibras naturales, brinda una sensación de frescura y confort, ideal para el uso diario.

Pantalón cargo en lino algodón. Foto: Mariangélica Guerra

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¿Cuánto cuestan las prendas de Ana Lucía Pineda?

En cuanto al valor de las prendas, el body tiene un precio de $ 495.000 pesos colombianos, mientras que el pantalón, elaborado en una mezcla de lino y algodón, está disponible por $ 1.125.000 pesos colombianos.

En total, el conjunto alcanza un costo de $1.620.000 pesos colombianos, consolidándose como un look de gama alta que combina diseño, comodidad y materiales de calidad.