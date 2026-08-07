Jorge Enrique Abello se fue contra Gustavo Petro y envió crudo mensaje a pocas horas de la posesión: “La peor opción para avanzar”

Jorge Enrique Abello se ha consolidado como uno de los actores más destacados de la televisión colombiana, gracias a una carrera marcada por personajes que han logrado permanecer en la memoria de los espectadores. Su recorrido por la industria del entretenimiento le ha permitido asumir diferentes retos frente a las cámaras y convertirse en una figura reconocida por su versatilidad.

Sofía Petro dejó contundente mensaje para el 7 de agosto: “Papá, razón tenías”

A lo largo de su trayectoria, el intérprete ha participado en varias producciones que alcanzaron gran popularidad entre la audiencia nacional. Entre ellas se encuentran Yo soy Betty, la fea, En los tacones de Eva, ¿Dónde está Elisa?, La costeña y el cachaco, Anita, no te rajes y Ana de nadie, proyectos que contribuyeron a fortalecer su reconocimiento y lo posicionaron como uno de los rostros más recordados de la televisión del país.

No obstante, este 7 de agosto, el actor utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje en medio de la salida del Gobierno de Gustavo Petro. El artista no se contuvo y habló de lo que ocurría en el país, tras cuatro años de mandato de Gustavo Petro.

El artista indicó que esta etapa de Colombia terminaba este día, al referirse a la corrupción, los atrasos y los mensajes de conflicto. Allí, se dirigió al mandatario saliente, a quien cuestionó por dividir al país y a sus habitantes.

“Adiós a 4 años de vorágine, corrupción, atraso y mensajes delirantes contra el país, 4 años de caos y demagogia, de división y rabia. Adiós Petro, dividir a los colombianos siempre será la peor opción para avanzar”, escribió en la publicación que hizo en X.

Cabe resaltar que Jorge Enrique Abello siempre mostró su posición ante el gobierno de izquierda, señalando que nunca hubiera votado por Iván Cepeda.