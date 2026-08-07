Ella es Gunn Lundemo, la amiga de Verónica Alcocer que la recibió en Suecia; es DJ y así respondió a la prensa tras el reencuentro

El diario sueco Expressen dio a conocer nuevos detalles sobre la llegada de Verónica Alcocer a Suecia, un viaje que ocurre en medio de la controversia política que atraviesa Colombia por la difusión de unas grabaciones de audio.

Según el medio, estas revelaciones han generado una nueva ola de cuestionamientos alrededor de la exprimera dama.

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De acuerdo con el reporte, Alcocer llegó al aeropuerto de Arlanda durante la tarde del jueves, donde fue recibida por varias personas, entre ellas la DJ internacional Gunn Lundemo, señalada como una de sus amigas. El medio sueco también puso el foco en la apariencia que llevaba la mujer de Gustavo Petro al momento de su llegada.

Según Expressen, Alcocer vestía unos jeans, un suéter de tono claro y una gorra con las tres coronas, símbolo asociado con Suecia, acompañada del mensaje “Kingdom Sweden Royal Sverige”.

Pese a que su salida se dio en medio de una fuerte polémica por los reveladores audios que destapó SEMANA, las miradas de muchos curiosos se posaron en la mujer con la que se encontró.

¿Quién es Gunn Lundemo?

Gunn Lundemo es una reconocida DJ sueca, quien posee una larga trayectoria en la industria de la música electrónica. En redes sociales se le suele ver en sus presentaciones y eventos, luciendo ropa alternativa y estilos muy oscuros.

Lleva su cabello corto y rubio, mientras aparece, por lo general, con lentes oscuros. En plataformas muestra un poco de su estilo de vida, promocionando los shows que dará.

Lo particular de la situación se dio durante el reencuentro con Verónica Alcocer, cuando la artista y productora tomó la palabra y respondió a los medios que quisieron interrogarlas.

“¿Qué estás haciendo esta vez en Suecia?”, preguntaron.

La sueca afirmó: “Vino a visitar a su mejor amiga”, precisamente cuando quisieron saber el motivo del viaje. Sus palabras hicieron eco cuando la abrazó, sonrió y la protegió ante cámaras, esquivando los señalamientos en su contra.

La mujer recogió a Alcocer en el aeropuerto, despertando incertidumbre en más de uno.