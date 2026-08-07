Durante el jueves pasado, Benfica jugó por la Europa League contra Hearts. Fue un juego tranquilo para los de Portugal, los cuales lograron ganar por un cómodo resultado de 6-1.

Jhon Jáder Durán y Richard Ríos participaron sobre el final en la contundente victoria de los suyos. El atacante se hizo presente en el resultado con una anotación al minuto 87, que significó su primer grito oficial desde que llegó a los de Lisboa.

Durán a deixar o nome no marcador 🇨🇴 pic.twitter.com/lAyokqwEAM — SL Benfica (@SLBenfica) August 6, 2026

Aunque la alegría rondó al delantero colombiano, un video dio muestra de que todo no fue felicidad en medio del partido. La prensa lusa dio a conocer una pelea de Durán con un compañero suyo durante el encuentro jugado en el Estadio da Luz.

Así fue el agarrón entre Durán y Bah

Fue el medio Récord el que divulgó de manera detallada lo sucedido. La nota en la que contó el hecho la tituló: “De señalar con el dedo a gol no celebrado: Bah y Durán en un momento de tensión en el partido Benfica-Hearts”.

En la descripción de lo acontecido, estos reportaron que a “Alexander Bah no estuvo de acuerdo con la jugada de su compañero y lo demostró señalándolo con el dedo, lo que provocó un acalorado intercambio de palabras entre ambos mientras se formaba la barrera”.

Jhon Jáder Durán celebrando su primer gol en Europa League con Benfica Foto: Getty Images

“Rafa Benítez estaba cerca y lo vio, calmando finalmente los ánimos. Pero lo cierto es que el conflicto no quedó del todo resuelto”, sobre la intervención de un tercero para ser mediador en el pleito.

Dando continuidad al relato, el medio resaltó el tanto del cafetero: “En el minuto 87, Durán culminó un hermoso contraataque del Benfica, poniendo el 5-1 en el marcador y anotando su primer gol con el club”.

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Si bien el gol fue alegría para todo Benfica, con quien tuvo el disgusto Durán no quiso hacer parte de la celebración: “El delantero colombiano fue felicitado por casi todos sus compañeros... excepto por Bah. El lateral danés se quedó en el centro del campo y, a diferencia de sus compañeros, no felicitó al número 22″.

Video comprueba lo que pasó

Para Bah, la forma de aportar en la marca de Jhon Jáder no fue la apropiada. Justo por esa fuerza excesiva y la torpeza para hacer tareas que habitualmente no hace, fue que se generó el malestar del danés en contra del colombiano.

Al sentir Durán que era a él al que le protestaban, este no dudó en encararse con su compañero, al que le manoteó y cuestionó por lo que le estaba diciendo. Es más, el cafetero estuvo cerca de tocar a Bah en uno de sus movimientos en medio de la molestia.

Fue tal el malestar de los dos involucrados que, aun estando en la barrera para defender el tiro libre en contra, se seguían diciendo cosas.

Al final, sin saberse si por disposición táctica o por ayudar a que todo se calmase, Richard Ríos apareció diciéndole a Bah que cambiaran de puesto para él quedar al lado de su compatriota Durán, con el que no tenía problema.